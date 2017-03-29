За його творчістю стежать у Facebook: луцький фотограф Віктор Чухрай

Віктор Чухрай «розміняв» шостий десяток, відсвяткуваши у грудні день народження.



За його творчістю стежать чимало волинян у соціальній мережі Facebook, - повідомляє



Півстоліття не розлучається із фотопаратом художник за професією і митець за покликанням, лучанин Віктор Чухрай.



За його знімками волинських краєвидів, Луцького замку, старої архітектури, а ще людей, тварин і птахів стежить чимала аудиторія у Facebook.



У грудні член спілки фотохудожників України Віктор Чухрай розміняв шостий десяток, але це не заважає чоловікові щодня гуляти містом і помічати оригінальні кадри.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотограф«розміняв» шостий десяток, відсвяткуваши у грудні день народження.За його творчістю стежать чимало волинян у соціальній мережі Facebook, - повідомляє ВРД НСТУ Півстоліття не розлучається із фотопаратом художник за професією і митець за покликанням, лучанин Віктор Чухрай.За його знімками волинських краєвидів, Луцького замку, старої архітектури, а ще людей, тварин і птахів стежить чимала аудиторія у Facebook.У грудні член спілки фотохудожників України Віктор Чухрай розміняв шостий десяток, але це не заважає чоловікові щодня гуляти містом і помічати оригінальні кадри.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію