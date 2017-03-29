За його творчістю стежать у Facebook: луцький фотограф Віктор Чухрай
Сьогодні, 08:00
Луцький фотограф Віктор Чухрай «розміняв» шостий десяток, відсвяткуваши у грудні день народження.
За його творчістю стежать чимало волинян у соціальній мережі Facebook, - повідомляє ВРД НСТУ.
Півстоліття не розлучається із фотопаратом художник за професією і митець за покликанням, лучанин Віктор Чухрай.
За його знімками волинських краєвидів, Луцького замку, старої архітектури, а ще людей, тварин і птахів стежить чимала аудиторія у Facebook.
У грудні член спілки фотохудожників України Віктор Чухрай розміняв шостий десяток, але це не заважає чоловікові щодня гуляти містом і помічати оригінальні кадри.
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За його творчістю стежать чимало волинян у соціальній мережі Facebook, - повідомляє ВРД НСТУ.
Півстоліття не розлучається із фотопаратом художник за професією і митець за покликанням, лучанин Віктор Чухрай.
За його знімками волинських краєвидів, Луцького замку, старої архітектури, а ще людей, тварин і птахів стежить чимала аудиторія у Facebook.
У грудні член спілки фотохудожників України Віктор Чухрай розміняв шостий десяток, але це не заважає чоловікові щодня гуляти містом і помічати оригінальні кадри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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Я живу в теплій хаті сплю на дивані з хояйкою, а хозяїн в собачій буді. Шкода що відрізали яйця ні за що. Тому у Рік собаки в Луцьку не буде щастя нікому особливо жводерам і владі.