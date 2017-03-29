У луцьких супермаркетах обдурювали покупців, - «антимонопольники»
Сьогодні, 07:13
У луцьких супермаркетах кефірний продукт продавали під маркуванням «кефір», вводячи покупців в оману.
Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
Антимонопольники виявили випадки розміщення у супермаркетах на цінниках та касових чеках до продукту кефірного виробництва твердження «Кефір», що вводить в оману покупців. Адже кефір та продукт кефірний є різними видами продукції із різними споживчими властивостями (при цьому продукт кефірний є значно дешевшим).
Тож фахівці АМКУ надали рекомендації учасникам ринку реалізації продуктів харчування припинити поширення інформації, що вводить в оману.
«Всі суб’єкти господарювання повідомили відділення про те, що рекомендації прийняті до уваги, внесенні зміни в цінники та чеки, та зобов’язались в подальшому не порушувати законодавство щодо поширення інформації, що вводить в оману», - йдеться у повідомленні прес-служби волинського відділення АМКУ.
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Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
Антимонопольники виявили випадки розміщення у супермаркетах на цінниках та касових чеках до продукту кефірного виробництва твердження «Кефір», що вводить в оману покупців. Адже кефір та продукт кефірний є різними видами продукції із різними споживчими властивостями (при цьому продукт кефірний є значно дешевшим).
Тож фахівці АМКУ надали рекомендації учасникам ринку реалізації продуктів харчування припинити поширення інформації, що вводить в оману.
«Всі суб’єкти господарювання повідомили відділення про те, що рекомендації прийняті до уваги, внесенні зміни в цінники та чеки, та зобов’язались в подальшому не порушувати законодавство щодо поширення інформації, що вводить в оману», - йдеться у повідомленні прес-служби волинського відділення АМКУ.
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Коментарі 2
За якістю продукції не антимонопольники слідкують!
Тобто нас обманювали, а іх навіть пальцем непосварили, просто попросили писати правильно і все? Ніякого покарання причетних, штрафів, виплати компенсацій ошуканим...
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