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У луцьких супермаркетах обдурювали покупців, - «антимонопольники»

У луцьких супермаркетах обдурювали покупців, - «антимонопольники»
У луцьких супермаркетах кефірний продукт продавали під маркуванням «кефір», вводячи покупців в оману.

Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Антимонопольники виявили випадки розміщення у супермаркетах на цінниках та касових чеках до продукту кефірного виробництва твердження «Кефір», що вводить в оману покупців. Адже кефір та продукт кефірний є різними видами продукції із різними споживчими властивостями (при цьому продукт кефірний є значно дешевшим).

Тож фахівці АМКУ надали рекомендації учасникам ринку реалізації продуктів харчування припинити поширення інформації, що вводить в оману.

«Всі суб’єкти господарювання повідомили відділення про те, що рекомендації прийняті до уваги, внесенні зміни в цінники та чеки, та зобов’язались в подальшому не порушувати законодавство щодо поширення інформації, що вводить в оману», - йдеться у повідомленні прес-служби волинського відділення АМКУ.

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Теги: супермаркети, порушення, Луцьк
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Коментарі 2
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За якістю продукції не антимонопольники слідкують!
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Тобто нас обманювали, а іх навіть пальцем непосварили, просто попросили писати правильно і все? Ніякого покарання причетних, штрафів, виплати компенсацій ошуканим...
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