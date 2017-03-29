У Великобританії жінку оштрафували за годування голубів
Сьогодні, 05:58
У британському місті Бредфорд жінку оштрафували на 80 фунтів стерлінгів (понад 3 тисячі гривень) через те, що її діти погодували голубів на території приватної компанії.
Про це повідомляє Громадське з посиланням на британське видання The Mirror.
31-річна Кейт Траджілл розповіла, що разом із своєю донькою та сином займалась покупками.
Під час шопінгу жінка купила дітям сосиску у тісті. Коли вони поїли, то погодували птахів крихтами, що залишились в упаковці від сосисок.
Це побачив працівник компанії і звинуватив матір у засмічуванні. Він виписав штраф у розмірі 80 фунтів стерлінгів.
Водночас, Траджілл каже, що працівник підійшов тоді, коли птахи вже з'їли усі крихти. «Якби я знала про заборону, я б не дозволила дітям годувати птахів», — сказала вона.
Жінка зазначила, що не планує оскаржувати штраф у суді.
Представник фірми, працівник якої оштрафував британку, заявив, що навмисне годування голубів є порушенням.
Але він додав, що навчить працівників розрізняти порушників і людей, які допустили просто помилку.
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Про це повідомляє Громадське з посиланням на британське видання The Mirror.
31-річна Кейт Траджілл розповіла, що разом із своєю донькою та сином займалась покупками.
Під час шопінгу жінка купила дітям сосиску у тісті. Коли вони поїли, то погодували птахів крихтами, що залишились в упаковці від сосисок.
Це побачив працівник компанії і звинуватив матір у засмічуванні. Він виписав штраф у розмірі 80 фунтів стерлінгів.
Водночас, Траджілл каже, що працівник підійшов тоді, коли птахи вже з'їли усі крихти. «Якби я знала про заборону, я б не дозволила дітям годувати птахів», — сказала вона.
Жінка зазначила, що не планує оскаржувати штраф у суді.
Представник фірми, працівник якої оштрафував британку, заявив, що навмисне годування голубів є порушенням.
Але він додав, що навчить працівників розрізняти порушників і людей, які допустили просто помилку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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