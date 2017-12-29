Фото українського воїна – серед кращих за версією The Guardian
Сьогодні, 08:36
У рейтинг найкращих знімків 2017 року потрапило фото українського фотографа Сергія Ваганова, зроблене на Донбасі.
Список опублікувала британська газета The Guardian, – пишуть Факти ICTV.
За словами Ваганова, він зробив фото 16 жовтня на позиціях української армії: в імпровізованому спортзалі офіцер виконує вправи з використанням 120-мм мінометних снарядів.
До переліку найкращих фото увійшли знімки вагітної Бейонсе, жіночий марш у Вашингтоні, палаючий хмарочос у Лондоні, фото воїнів масаї, що грають у крикет та багато інших.
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Список опублікувала британська газета The Guardian, – пишуть Факти ICTV.
За словами Ваганова, він зробив фото 16 жовтня на позиціях української армії: в імпровізованому спортзалі офіцер виконує вправи з використанням 120-мм мінометних снарядів.
До переліку найкращих фото увійшли знімки вагітної Бейонсе, жіночий марш у Вашингтоні, палаючий хмарочос у Лондоні, фото воїнів масаї, що грають у крикет та багато інших.
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