Фото українського воїна – серед кращих за версією The Guardian

Сергія Ваганова, зроблене на Донбасі.



Список опублікувала британська газета The Guardian, – пишуть



За словами Ваганова, він зробив фото 16 жовтня на позиціях української армії: в імпровізованому спортзалі офіцер виконує вправи з використанням 120-мм мінометних снарядів.



До переліку найкращих фото увійшли знімки вагітної Бейонсе, жіночий марш у Вашингтоні, палаючий хмарочос у Лондоні, фото воїнів масаї, що грають у крикет та багато інших.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рейтинг найкращих знімків 2017 року потрапило фото українського фотографа, зроблене на Донбасі.Список опублікувала британська газета The Guardian, – пишуть Факти ICTV За словами Ваганова, він зробив фото 16 жовтня на позиціях української армії: в імпровізованому спортзалі офіцер виконує вправи з використанням 120-мм мінометних снарядів.До переліку найкращих фото увійшли знімки вагітної Бейонсе, жіночий марш у Вашингтоні, палаючий хмарочос у Лондоні, фото воїнів масаї, що грають у крикет та багато інших.

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