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Фото українського воїна – серед кращих за версією The Guardian

Фото українського воїна – серед кращих за версією The Guardian
У рейтинг найкращих знімків 2017 року потрапило фото українського фотографа Сергія Ваганова, зроблене на Донбасі.

Список опублікувала британська газета The Guardian, – пишуть Факти ICTV.

За словами Ваганова, він зробив фото 16 жовтня на позиціях української армії: в імпровізованому спортзалі офіцер виконує вправи з використанням 120-мм мінометних снарядів.

До переліку найкращих фото увійшли знімки вагітної Бейонсе, жіночий марш у Вашингтоні, палаючий хмарочос у Лондоні, фото воїнів масаї, що грають у крикет та багато інших.


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Теги: фото
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