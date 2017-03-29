Курс валют у Луцьку на 29 грудня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,730, а продаж - 28,095.
Євро при купівлі становить - 32,827, при продажу - 33,590.
Курс російського рубля: купівля - 0,423, продаж - 0,490.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,250, продаж - 7,9620.
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Євро при купівлі становить - 32,827, при продажу - 33,590.
Курс російського рубля: купівля - 0,423, продаж - 0,490.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,250, продаж - 7,9620.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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