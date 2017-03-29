У «Ягодині» затримали українця, якого шукав Інтерпол





Про це повідомляють у Північному регіональному управлінні Держприкордонслужби.



Так, чоловіка виявили в рейсовому автобусі сполученням Сілоустьє – Біла Церква. Чоловік уже майже рік знаходився в розшуку за кримінальне правопорушення – нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості по місцю проживання.



Затриманого передали співробітникам Національної поліції.

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