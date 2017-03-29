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У «Ягодині» затримали українця, якого шукав Інтерпол

У «Ягодині» затримали українця, якого шукав Інтерпол
Мешканця Житомирщини, якого розшукували за побиття, затримали на «Ягодині».

Про це повідомляють у Північному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Так, чоловіка виявили в рейсовому автобусі сполученням Сілоустьє – Біла Церква. Чоловік уже майже рік знаходився в розшуку за кримінальне правопорушення – нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості по місцю проживання.

Затриманого передали співробітникам Національної поліції.

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Теги: Ягодин
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