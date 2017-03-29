Зниження швидкості та подорожчання цигарок: що чекає українців у новому році





Яких змін очікувати вже від січня, ідеться в сюжеті програми «Сніданок з «1+1», – пише



Від початку року почне діяти непопулярна норма нового пенсійного законодавства. Вийти на пенсію зможуть 60-річні люди, які мають не менше 25 років страхового стажу. Якщо стаж менший, тоді пенсію доведеться чекати до 63 років.



Починаючи від 2018-го, сортувати сміття потрібно буде за видами матеріалів: органіка, метал, скло, пластик та папір. Для цього на подвір'ях мають стояти окремі контейнери для кожного виду сміття, а сортувати його повинні самі українці.



Від січня знижуються ставки ввізного мита на автомобілі з єврономерами. Протягом 7-10 років, за умовами Угоди про вільну торгівлю між Євросоюзом та Україною, їх знизять до нуля.



Рухатися у населених пунктах від нового року треба повільніше. Від 1 січня дозволена швидкість зменшиться з 60 до 50 кілометрів на годину. За її перевищення загрожує штраф – 340 гривень і більше.



Суттєво подорожчають цигарки. Через підвищення акцизу їхня ціна зросте на 2-7 гривень, залежно від марки та виробника. До 2025 року середня вартість пачки може коштувати 90 гривень.



В Україні знову зростуть тарифи на стаціонарний телефонний зв'язок. Від 1 січня для жителів міст вони збільшаться на 7%, для жителів сіл – на 16%.



Нові тарифи – і в «Укрпошти». Відправлення посилки вагою до 1 кг обійдеться у 12 гривень, а важчих – у 14 гривень. Міжнародні відправлення подорожчають на третину.



Зросте ціна і на електроенергію. Вже від 1 січня вона подорожчає на 9,5%, а до кінця року – ще на 6%.



Разом з тим, від нового року в Україні зростуть мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. У бюджеті також заплановано збільшення зарплат вчителям – у середньому на чверть, а також виплат військовослужбовцям – у чотири з половиною рази.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні змінюють правила виходу на пенсію. Українців привчать сортувати сміття та повільніше їздити у містах. А ще будемо більше платити за електрику й телефонні дзвінки.Яких змін очікувати вже від січня, ідеться в сюжеті програми «Сніданок з «1+1», – пише ТСН Від початку року почне діяти непопулярна норма нового пенсійного законодавства. Вийти на пенсію зможуть 60-річні люди, які мають не менше 25 років страхового стажу. Якщо стаж менший, тоді пенсію доведеться чекати до 63 років.Починаючи від 2018-го, сортувати сміття потрібно буде за видами матеріалів: органіка, метал, скло, пластик та папір. Для цього на подвір'ях мають стояти окремі контейнери для кожного виду сміття, а сортувати його повинні самі українці.Від січня знижуються ставки ввізного мита на автомобілі з єврономерами. Протягом 7-10 років, за умовами Угоди про вільну торгівлю між Євросоюзом та Україною, їх знизять до нуля.Рухатися у населених пунктах від нового року треба повільніше. Від 1 січня дозволена швидкість зменшиться з 60 до 50 кілометрів на годину. За її перевищення загрожує штраф – 340 гривень і більше.Суттєво подорожчають цигарки. Через підвищення акцизу їхня ціна зросте на 2-7 гривень, залежно від марки та виробника. До 2025 року середня вартість пачки може коштувати 90 гривень.В Україні знову зростуть тарифи на стаціонарний телефонний зв'язок. Від 1 січня для жителів міст вони збільшаться на 7%, для жителів сіл – на 16%.Нові тарифи – і в «Укрпошти». Відправлення посилки вагою до 1 кг обійдеться у 12 гривень, а важчих – у 14 гривень. Міжнародні відправлення подорожчають на третину.Зросте ціна і на електроенергію. Вже від 1 січня вона подорожчає на 9,5%, а до кінця року – ще на 6%.Разом з тим, від нового року в Україні зростуть мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. У бюджеті також заплановано збільшення зарплат вчителям – у середньому на чверть, а також виплат військовослужбовцям – у чотири з половиною рази.

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