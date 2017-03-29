вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зниження швидкості та подорожчання цигарок: що чекає українців у новому році

Зниження швидкості та подорожчання цигарок: що чекає українців у новому році
В Україні змінюють правила виходу на пенсію. Українців привчать сортувати сміття та повільніше їздити у містах. А ще будемо більше платити за електрику й телефонні дзвінки.

Яких змін очікувати вже від січня, ідеться в сюжеті програми «Сніданок з «1+1», – пише ТСН.

Від початку року почне діяти непопулярна норма нового пенсійного законодавства. Вийти на пенсію зможуть 60-річні люди, які мають не менше 25 років страхового стажу. Якщо стаж менший, тоді пенсію доведеться чекати до 63 років.

Починаючи від 2018-го, сортувати сміття потрібно буде за видами матеріалів: органіка, метал, скло, пластик та папір. Для цього на подвір'ях мають стояти окремі контейнери для кожного виду сміття, а сортувати його повинні самі українці.

Від січня знижуються ставки ввізного мита на автомобілі з єврономерами. Протягом 7-10 років, за умовами Угоди про вільну торгівлю між Євросоюзом та Україною, їх знизять до нуля.

Рухатися у населених пунктах від нового року треба повільніше. Від 1 січня дозволена швидкість зменшиться з 60 до 50 кілометрів на годину. За її перевищення загрожує штраф – 340 гривень і більше.

Суттєво подорожчають цигарки. Через підвищення акцизу їхня ціна зросте на 2-7 гривень, залежно від марки та виробника. До 2025 року середня вартість пачки може коштувати 90 гривень.

В Україні знову зростуть тарифи на стаціонарний телефонний зв'язок. Від 1 січня для жителів міст вони збільшаться на 7%, для жителів сіл – на 16%.

Нові тарифи – і в «Укрпошти». Відправлення посилки вагою до 1 кг обійдеться у 12 гривень, а важчих – у 14 гривень. Міжнародні відправлення подорожчають на третину.

Зросте ціна і на електроенергію. Вже від 1 січня вона подорожчає на 9,5%, а до кінця року – ще на 6%.

Разом з тим, від нового року в Україні зростуть мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. У бюджеті також заплановано збільшення зарплат вчителям – у середньому на чверть, а також виплат військовослужбовцям – у чотири з половиною рази.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: споживач
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
НАБУ перевірить Палицю, –ЗМІ
У Луцьку вночі не буде гарячої води
«Дякую всім волонтерам, всій Волині»: звільнений Артем Віндюк звернувся до земляків. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Італії по-звірячому вбили українку, тіло упакували в поліетиленовий пакет
Сьогодні, 09:59
Щоб зберегти життя маляти: волонтери передали лікарням Волині інкубатори
Сьогодні, 09:48
Зниження швидкості та подорожчання цигарок: що чекає українців у новому році
Сьогодні, 09:39
У «Ягодині» затримали українця, якого шукав Інтерпол
Сьогодні, 09:21
Курс валют у Луцьку на 29 грудня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
В Україні обіцяють «побороти» неякісний шоколад В Україні обіцяють «побороти» неякісний шоколад
20 грудень, 14:44
Їздити по-новому: у Луцьку змінили автобусні маршрути Їздити по-новому: у Луцьку змінили автобусні маршрути
06 грудень, 12:20
У Луцьку подорожчає вивезення відходів У Луцьку подорожчає вивезення відходів
06 грудень, 10:58
У Луцьку подорожчає тепло і гаряча вода У Луцьку подорожчає тепло і гаряча вода
06 грудень, 10:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нічні фото «космічної» багатоповерхівки у Луцьку
28 грудень, 17:06
 1
«Абетка» Дениса П'ятигорця
28 грудень, 16:01
 1
«Викрадення» дітей в Луцьку виявилося операцією поліції. ДОПОВНЕНО
28 грудень, 14:04
 1
Дві волинські спортсменки отримали квартири. ФОТО
28 грудень, 13:29
 1
У центрі Луцька монтують «вогняну» кулю. ФОТО
28 грудень, 11:46
 1
Медіа
відео
1/8