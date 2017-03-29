Щоб зберегти життя маляти: волонтери передали лікарням Волині інкубатори

Чотири інкубатори з Австрії від волонтера, меценатанайшли своїх нових власників на Волині.Це обладнання передали Волинській обласній дитячій лікарні, Ковельському пологовому будинку та Ратнівській лікарні, - повідомив у Facebook волонтер"Інкубатор для дітей - важлива ланка в житті новонародженого. Недоношені діти дуже схильні до втрат тепла, тому важливо вчасно і швидко помістити дитину в комфортну для неї середовище. Такий середовищем є кювез для новонароджених - медичний інкубатор, який підтримує температуру тіла новонароджених з порушеннями терморегуляції, необхідну вологість і рівень кисню навколо немовляти", - написав він.Також він подякував за допомогу директору Благодійного фонду "Патріоти Волині" Степана Івахіва, волонтеру, керівнику Волинського підрозділу ТОВ "Радивилівмолоко"та благодійному Фонду "Волинь-2014".