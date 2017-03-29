Щоб зберегти життя маляти: волонтери передали лікарням Волині інкубатори
Сьогодні, 09:48
Чотири інкубатори з Австрії від волонтера, мецената Юлії Подсєкіної знайшли своїх нових власників на Волині.
Це обладнання передали Волинській обласній дитячій лікарні, Ковельському пологовому будинку та Ратнівській лікарні, - повідомив у Facebook волонтер Дмитро Василенко.
"Інкубатор для дітей - важлива ланка в житті новонародженого. Недоношені діти дуже схильні до втрат тепла, тому важливо вчасно і швидко помістити дитину в комфортну для неї середовище. Такий середовищем є кювез для новонароджених - медичний інкубатор, який підтримує температуру тіла новонароджених з порушеннями терморегуляції, необхідну вологість і рівень кисню навколо немовляти", - написав він.
Також він подякував за допомогу директору Благодійного фонду "Патріоти Волині" Степана Івахіва Денису П'ятигорцю, волонтеру Юрію Сковороді, керівнику Волинського підрозділу ТОВ "Радивилівмолоко" Олександру Новоселецькому та благодійному Фонду "Волинь-2014".
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Це обладнання передали Волинській обласній дитячій лікарні, Ковельському пологовому будинку та Ратнівській лікарні, - повідомив у Facebook волонтер Дмитро Василенко.
"Інкубатор для дітей - важлива ланка в житті новонародженого. Недоношені діти дуже схильні до втрат тепла, тому важливо вчасно і швидко помістити дитину в комфортну для неї середовище. Такий середовищем є кювез для новонароджених - медичний інкубатор, який підтримує температуру тіла новонароджених з порушеннями терморегуляції, необхідну вологість і рівень кисню навколо немовляти", - написав він.
Також він подякував за допомогу директору Благодійного фонду "Патріоти Волині" Степана Івахіва Денису П'ятигорцю, волонтеру Юрію Сковороді, керівнику Волинського підрозділу ТОВ "Радивилівмолоко" Олександру Новоселецькому та благодійному Фонду "Волинь-2014".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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