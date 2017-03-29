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В Італії по-звірячому вбили українку, тіло упакували в поліетиленовий пакет

В Італії по-звірячому вбили українку, тіло упакували в поліетиленовий пакет
У горах провінції Тревізо в Італії виявили тіло перекладачки з України Софії Мельник зі слідами насильницької смерті. Тіло було упаковано в чорний поліетиленовий пакет.

Про це пише Обозреватель із посиланням на видання Новий Час

Під час судмедекспертизи виявили численні травми і гематоми. Вони були нанесені важким предметом або ногами. Деякі могли з'явитися в результаті падіння з вершини схилу, звідки було скинуто її тіло. Судмедексперти припускають, що на момент падіння жінка могла бути ще живою.

Жінка пропала безвісти 15 листопада. Через десять днів після цього її співмешканець скоїв самогубство. Поліція підозрює, що він убив українку через ревнощі, а потім наклав на себе руки.

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Теги: вбивство, смерть
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