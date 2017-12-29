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Пожежа у Нью-Йорку: загинуло 12 людей, серед них – немовля. ФОТО

Пожежа у Нью-Йорку: загинуло 12 людей, серед них – немовля. ФОТО
Через пожежу в одній з квартир американського Нью-Йорка загинуло 12 людей, серед них –дитина.

Про це повідомляє Reuters, – пише Еспресо.

На першому поверсі цегляного будинку у районі Бронксу міста Нью-Йорк трапилося загорання. Поліція повідомляє, що пожежа швидко перекинулась на вищі поверхи.

Через вогонь загинуло 12 людей, серед них – немовля. Ще 4 осіб зазнали серйозних поранень.

Мер Біл де Блазіо зазначив, що це «набільша кількість померлих в результаті пожежі за багато років». Наразі встановлюються причини пожежі.
Пожежа у Нью-Йорку: загинуло 12 людей, серед них – немовля. ФОТО
Пожежа у Нью-Йорку: загинуло 12 людей, серед них – немовля. ФОТО
Пожежа у Нью-Йорку: загинуло 12 людей, серед них – немовля. ФОТО
Пожежа у Нью-Йорку: загинуло 12 людей, серед них – немовля. ФОТО

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Теги: пожежа, НП, сметь
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