Пожежа у Нью-Йорку: загинуло 12 людей, серед них – немовля. ФОТО





Про це повідомляє Reuters, – пише



На першому поверсі цегляного будинку у районі Бронксу міста Нью-Йорк трапилося загорання. Поліція повідомляє, що пожежа швидко перекинулась на вищі поверхи.



Через вогонь загинуло 12 людей, серед них – немовля. Ще 4 осіб зазнали серйозних поранень.



Мер Біл де Блазіо зазначив, що це «набільша кількість померлих в результаті пожежі за багато років». Наразі встановлюються причини пожежі.



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