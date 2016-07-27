вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині призначили трьох нових суддів

На Волині призначили трьох нових суддів
У Волинській області призначили трьох нових суддів.

Про це йдеться в указах Президента Петра Порошенка № 443, 441 та 444 від 29 грудня.

Суддями у Луцькому міськрайонному суді призначили Анатолія Пахолюка та Олесю Калькову.

У Шацькому районному суді отримав посаду Сергій Матвійчук.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, судді
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
НАБУ перевірить Палицю, –ЗМІ
У Луцьку вночі не буде гарячої води
«Дякую всім волонтерам, всій Волині»: звільнений Артем Віндюк звернувся до земляків. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зіпсували бізнес: на Волині майстер проміняв «ялинки» на хабар
Сьогодні, 10:51
З’явилися подробиці смертельної аварії на Волині за участю фури та легковика
Сьогодні, 10:49
На Волині призначили трьох нових суддів
Сьогодні, 10:42
Пожежа у Нью-Йорку: загинуло 12 людей, серед них – немовля. ФОТО
Сьогодні, 10:26
ЖК «Парковий квартал»: Зведення другого будинку - на фінішній прямій. ФОТО*
Сьогодні, 10:01
Схожі новини
В адміністративному суді відмовилися звітувати про доходи. ДОКУМЕНТ В адміністративному суді відмовилися звітувати про доходи. ДОКУМЕНТ
27 липень, 2016, 20:22
Засудили волинянина, що вдерся у будинок і викрав телевізор та «ювелірку» Засудили волинянина, що вдерся у будинок і викрав телевізор та «ювелірку»
27 грудень, 10:32
Вища рада правосуддя схвалила ліквідацію луцького суду Вища рада правосуддя схвалила ліквідацію луцького суду
27 грудень, 06:03
Судили волинського податківця-хабарника Судили волинського податківця-хабарника
26 грудень, 16:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нічні фото «космічної» багатоповерхівки у Луцьку
28 грудень, 17:06
 1
«Абетка» Дениса П'ятигорця
28 грудень, 16:01
 1
«Викрадення» дітей в Луцьку виявилося операцією поліції. ДОПОВНЕНО
28 грудень, 14:04
 1
Дві волинські спортсменки отримали квартири. ФОТО
28 грудень, 13:29
 1
У центрі Луцька монтують «вогняну» кулю. ФОТО
28 грудень, 11:46
 1
Медіа
відео
1/8