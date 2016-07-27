На Волині призначили трьох нових суддів
Сьогодні, 10:42
У Волинській області призначили трьох нових суддів.
Про це йдеться в указах Президента Петра Порошенка № 443, 441 та 444 від 29 грудня.
Суддями у Луцькому міськрайонному суді призначили Анатолія Пахолюка та Олесю Калькову.
У Шацькому районному суді отримав посаду Сергій Матвійчук.
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Про це йдеться в указах Президента Петра Порошенка № 443, 441 та 444 від 29 грудня.
Суддями у Луцькому міськрайонному суді призначили Анатолія Пахолюка та Олесю Калькову.
У Шацькому районному суді отримав посаду Сергій Матвійчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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