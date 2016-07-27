На Волині призначили трьох нових суддів





Про це йдеться в указах Президента Петра Порошенка № 443, 441 та 444 від 29 грудня.



Суддями у Луцькому міськрайонному суді призначили Анатолія Пахолюка та Олесю Калькову.



У Шацькому районному суді отримав посаду Сергій Матвійчук.





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