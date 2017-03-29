З’явилися подробиці смертельної аварії на Волині за участю фури та легковика





Про це інформує прес-служба ГУНП у Волинській області.



За кермом легковика перебував 23-річний житель Маневицького району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся із вантажівкою КАМАЗ, під керуванням 38-річного волинянина.



Внаслідок автопригоди водій Audi A–6 загинув.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 28 грудня, на автодорозі поблизу селища Колки Маневицького району легковик Audi A – 6 зіткнувся із вантажівкою КАМАЗ Про це інформує прес-служба ГУНП у Волинській області.За кермом легковика перебував 23-річний житель Маневицького району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся із вантажівкою КАМАЗ, під керуванням 38-річного волинянина.Внаслідок автопригоди водій Audi A–6 загинув.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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