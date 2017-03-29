На Волині легковик злетів у кювет, є потерпілі
Сьогодні, 10:52
У Старовижівському районі автомобіль злетів з траси.
ДТП сталась 28 грудня, - інформує прес-служба ГУНП у Волинській області.
На автодорозі поблизу села Синове легковик Volkswagen Golf злетів у кювет.
Внаслідок аварії водій та двоє пасажирів транспортного засобу отримали тілесні ушкодження. Не госпіталізовувались.
За фактом автопригоди триває перевірка.
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ДТП сталась 28 грудня, - інформує прес-служба ГУНП у Волинській області.
На автодорозі поблизу села Синове легковик Volkswagen Golf злетів у кювет.
Внаслідок аварії водій та двоє пасажирів транспортного засобу отримали тілесні ушкодження. Не госпіталізовувались.
За фактом автопригоди триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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