На Волині легковик злетів у кювет, є потерпілі





ДТП сталась 28 грудня, - інформує прес-служба ГУНП у Волинській області.



На автодорозі поблизу села Синове легковик Volkswagen Golf злетів у кювет.



Внаслідок аварії водій та двоє пасажирів транспортного засобу отримали тілесні ушкодження. Не госпіталізовувались.



За фактом автопригоди триває перевірка.



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