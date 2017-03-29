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На Волині легковик злетів у кювет, є потерпілі

На Волині легковик злетів у кювет, є потерпілі
У Старовижівському районі автомобіль злетів з траси.

ДТП сталась 28 грудня, - інформує прес-служба ГУНП у Волинській області.

На автодорозі поблизу села Синове легковик Volkswagen Golf злетів у кювет.

Внаслідок аварії водій та двоє пасажирів транспортного засобу отримали тілесні ушкодження. Не госпіталізовувались.

За фактом автопригоди триває перевірка.

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Теги: ДТП, аварія
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