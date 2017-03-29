Зіпсували бізнес: на Волині майстер проміняв «ялинки» на хабар
Сьогодні, 10:51
На Волині майстер лісу одержав неправомірну вигоду за сприяння в реалізації незаконно зрубаних новорічних сосен.
Під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області слідчі Головного управління Національної поліції в області та оперативні працівники Управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України 29 грудня викрили майстра лісу одного з державних лісомисливських господарств області під час одержання неправомірної вигоди в сумі 5 тис. грн.
Неправомірну вигоду він одержав за безперешкодне вивезення громадянином для подальшої реалізації понад 120 незаконно зрубаних новорічних сосен.
Вирішується питання про повідомлення майстру лісу про підозру в одержанні неправомірної вигоди та незаконній порубці дерев (кримінальні правопорушення, передбачені ст. 368 та ст. 246 КК України).
Тривають слідчі дії.
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Під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області слідчі Головного управління Національної поліції в області та оперативні працівники Управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України 29 грудня викрили майстра лісу одного з державних лісомисливських господарств області під час одержання неправомірної вигоди в сумі 5 тис. грн.
Неправомірну вигоду він одержав за безперешкодне вивезення громадянином для подальшої реалізації понад 120 незаконно зрубаних новорічних сосен.
Вирішується питання про повідомлення майстру лісу про підозру в одержанні неправомірної вигоди та незаконній порубці дерев (кримінальні правопорушення, передбачені ст. 368 та ст. 246 КК України).
Тривають слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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