Зіпсували бізнес: на Волині майстер проміняв «ялинки» на хабар

На Волині майстер лісу одержав неправомірну вигоду за сприяння в реалізації незаконно зрубаних новорічних сосен.Під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області слідчі Головного управління Національної поліції в області та оперативні працівники Управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України 29 грудня викрили майстра лісу одного з державних лісомисливських господарств області під час одержання неправомірної вигоди в сумі 5 тис. грн.Неправомірну вигоду він одержав за безперешкодне вивезення громадянином для подальшої реалізації понад 120 незаконно зрубаних новорічних сосен.Вирішується питання про повідомлення майстру лісу про підозру в одержанні неправомірної вигоди та незаконній порубці дерев (кримінальні правопорушення, передбачені ст. 368 та ст. 246 КК України).Тривають слідчі дії.