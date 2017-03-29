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Зіпсували бізнес: на Волині майстер проміняв «ялинки» на хабар

Зіпсували бізнес: на Волині майстер проміняв «ялинки» на хабар
На Волині майстер лісу одержав неправомірну вигоду за сприяння в реалізації незаконно зрубаних новорічних сосен.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області слідчі Головного управління Національної поліції в області та оперативні працівники Управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України 29 грудня викрили майстра лісу одного з державних лісомисливських господарств області під час одержання неправомірної вигоди в сумі 5 тис. грн.

Неправомірну вигоду він одержав за безперешкодне вивезення громадянином для подальшої реалізації понад 120 незаконно зрубаних новорічних сосен.

Вирішується питання про повідомлення майстру лісу про підозру в одержанні неправомірної вигоди та незаконній порубці дерев (кримінальні правопорушення, передбачені ст. 368 та ст. 246 КК України).

Тривають слідчі дії.

Зіпсували бізнес: на Волині майстер проміняв «ялинки» на хабар
Зіпсували бізнес: на Волині майстер проміняв «ялинки» на хабар

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Теги: хабар, затримання, сосни
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