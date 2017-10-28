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«Допомагати просто!»: лікарні Донеччини отримали медобладнання на 3 мільйони*

«Допомагати просто!»: лікарні Донеччини отримали медобладнання на 3 мільйони*
Лікарням прифронтових міст Волноваха, Курахово та Покровськ передано медичне обладнання, закуплене благодійним фондом «Допомагати просто!».

Гроші фонду перерахували небайдужі клієнти та співробітники ПриватБанку, загальна сума поставки – понад 3,2 млн грн. Обладнання допоможе зберегти життя поранених воїнів АТО й ефективно провести їх реабілітацію.

Допомога пораненим у зоні АТО – один з основних напрямків роботи благодійного фонду «Допомагати просто!», створеного з ініціативи ПриватБанку в серпні 2011 року. Захищаючи Україну від російської агресії, 8 377 військовослужбовців (за даними Генштабу від 28.10.2017) отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У Покровську медобладнання та комплекти інструментарію загальною вартістю понад 1 млн грн. передано до Центральної районної лікарні.

«Важливість цієї допомоги переоцінити складно. Наразі це було дуже актуально, – коментує головний лікар Покровської ЦРЛ Сергій Шутько. – Обладнання ми розподілили практично по всіх відділеннях, особливо з хірургічним профілем».

Головний лікар Курахівської міської лікарні Ігор Корчак подякував фонду та ПриватБанку за підтримку в такий складний час. Він підкреслив, що допомога надається не вперше, а обладнання, подароване лікарні, – нового покоління, і медустанова дуже його потребувала. Тепер у лікарні функціонує 4 повноцінні операційні столи, і медперсонал зможе надавати допомогу більшій кількості постраждалих від бойових дій у зоні АТО.

Сертифікат на обладнання на суму понад 1 млн грн, передане Волноваській районній лікарні № 1, вручено головному лікарю Володимиру Коваленку. Від імені персоналу медзакладу він подякував усім небайдужим клієнтам і співробітникам ПриватБанку, які беруть участь у благодійності.

«Для відновлення після поранень багатьом воїнам АТО необхідні дорогі лікування та реабілітація, – розповідає про роботу організації директор фонду «Допомагати просто!» Анна Павлова. – У рамках програми допомоги пораненим ми збираємо кошти на закупівлю медикаментів, обладнання для лікарень і військових шпиталів. Приєднуйтеся, кожна гривня важлива!»

Наша країна переживає випробування, з якими ніколи не стикалася. У фонді закликають усіх небайдужих приєднатися до програми допомоги пораненим. Перерахувати гроші можна на сайті фонду, у відділеннях і терміналах самообслуговування ПриватБанку, у Приват24 та мобільному додатку.

Схема роботи фонду проста та прозора. Будь-хто бажаючий може пожертвувати гроші, які підуть до загального фонду або на реалізацію конкретної програми. Благодійник отримає звіт про використання кожної пожертви. На сьогодні загальна сума пожертв до фонду «Допомагати просто!» становить близько 59 млн грн.

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Теги: ПриватБанк, благодійність, лікарня, медобладнання
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