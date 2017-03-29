На Волині рятувальнки витягли кота з 8-метрової криниці. ФОТО





Аби визволити тварину, викликали рятувальників, – повідомляють у прес-службі УДСНС Волині.



Так, виклик до служби порятунку надійшов 29 грудня о 09:10. Мешканець Рожища пробував самотужки дістати тварину із криниці, спускаючи туди на мотузці відро, ящик, але його старання не увінчалися успіхом.



До місця виклику – на вулицю Шелокадзе у – прибули рятувальники. Співробітники ДСНС зняли дашок із криниці, встановили штурмову драбину й спустилися нею вниз, де віднайшли кота й підійняли його на поверхню.



О 09:45 рятувальна операція була завершена: перелякану тварину віддали господареві цілою й неушкодженою.



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