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На Волині рятувальнки витягли кота з 8-метрової криниці. ФОТО

На Волині рятувальнки витягли кота з 8-метрової криниці. ФОТО
У Рожищі у 8-метрову криницю впав кіт.

Аби визволити тварину, викликали рятувальників, – повідомляють у прес-службі УДСНС Волині.

Так, виклик до служби порятунку надійшов 29 грудня о 09:10. Мешканець Рожища пробував самотужки дістати тварину із криниці, спускаючи туди на мотузці відро, ящик, але його старання не увінчалися успіхом.

До місця виклику – на вулицю Шелокадзе у – прибули рятувальники. Співробітники ДСНС зняли дашок із криниці, встановили штурмову драбину й спустилися нею вниз, де віднайшли кота й підійняли його на поверхню.

О 09:45 рятувальна операція була завершена: перелякану тварину віддали господареві цілою й неушкодженою.
На Волині рятувальнки витягли кота з 8-метрової криниці. ФОТО
На Волині рятувальнки витягли кота з 8-метрової криниці. ФОТО
На Волині рятувальнки витягли кота з 8-метрової криниці. ФОТО
На Волині рятувальнки витягли кота з 8-метрової криниці. ФОТО

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Теги: ДСНС
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