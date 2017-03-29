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У Луцьку знайшли дитину, яка не дійшла до школи. ОНОВЛЕНО

У Луцьку знайшли дитину, яка не дійшла до школи. ОНОВЛЕНО
У Луцьку розшукують дівчинку, яка не дійшла до школи.

Про це в Facebook пише Ірина Мельникова.

"Допоможіть знайти мою донечку!! Пропала дівчинка 9 років. Сьогодні о 9.15 вийшла з дому і до школи не дійшла. Я в шоці", - написала вона.

Пізніше додала, що дівчина зникла в районі проспекту Відродження, йшла до школи №23.

О 11:15 повідомили, що дівчинку знайшли.

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Теги: розшук
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Коментарі 3
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Знайдете.Бог поможе
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Ці діти до інфраркта доведуть, поки не прогуляються по всьому районі і не зайдуть в кожен магазин, до школи дійти не можуть, а за пару годин поки їх знайдуть, посивіти мамі можна.
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Де була дитина?
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