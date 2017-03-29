У Луцьку знайшли дитину, яка не дійшла до школи. ОНОВЛЕНО

У Луцьку розшукують дівчинку, яка не дійшла до школи.Про це в Facebook пише Ірина Мельникова."Допоможіть знайти мою донечку!! Пропала дівчинка 9 років. Сьогодні о 9.15 вийшла з дому і до школи не дійшла. Я в шоці", - написала вона.Пізніше додала, що дівчина зникла в районі проспекту Відродження, йшла до школи №23.О 11:15 повідомили, що дівчинку знайшли.