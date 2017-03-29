Перекинуте авто та водій-втікач: під Луцьком – аварія





Зіткнення відбулося сьогодні, 29 грудня, близько 9 години, – пишуть



Як повідомили у прес-службі волинської поліції, близько 9 години ранку у Зміїнці зіткнулися легковик та «Газель». Внаслідок зіткнення останнє авто перевернулося, а водій отримав травми. Водій легковика зник з місця аварії.



Своєю чергою прес-служба ДСНС Волині розповіла, що на гарячу лінію рятувальників надійшло повідомлення про те, що «димить авто». Прибувши на місце ДТП, рятувальники констатували, що загоряння немає.



Крім рятувальників на місці аварії працювала поліція та медики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Зміїнець Луцького району трапилася аварія за участю двох автомобілів.Зіткнення відбулося сьогодні, 29 грудня, близько 9 години, – пишуть Волинські новини Як повідомили у прес-службі волинської поліції, близько 9 години ранку у Зміїнці зіткнулися легковик та «Газель». Внаслідок зіткнення останнє авто перевернулося, а водій отримав травми. Водій легковика зник з місця аварії.Своєю чергою прес-служба ДСНС Волині розповіла, що на гарячу лінію рятувальників надійшло повідомлення про те, що «димить авто». Прибувши на місце ДТП, рятувальники констатували, що загоряння немає.Крім рятувальників на місці аварії працювала поліція та медики.

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