У лучанина вилучили марихуану





Про це інформує прес-служба волинської поліції.



На місце події виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. Виявлені наркотики вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники управління патрульної поліції на вулиці Кравчука у Луцьку виявили у 26-річного місцевого жителя майже два грами марихуани.Про це інформує прес-служба волинської поліції.На місце події виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. Виявлені наркотики вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію