У Луцьку понад півсотні іноземців взяли «Шлюб за добу»

Протягом 2017 року у Луцьку 227 пар наречених скористалися послугою «Шлюб за добу».Про це повідомила начальник Луцького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції Тамара Калинович.Із загальної кількості зареєстрованих шлюбів у скорочені терміни 56 шлюбів були укладені з іноземними громадянами.Зокрема, скористались такою послугою громадяни країн СНД, найбільше — наші сусіди із Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччини, Турецької Республіки.Крім того, реєстрували шлюб громадяни Іраку, Домініканської Республіки, Держави Ізраїль, Китайської Народної Республіки, Австралії, Королівства Швеції, Арабської Республіки Єгипет, Республіки Гавана, Республіки Індія, Алжирської Народної Демократичної Республіки, Федеративної Республіки Нігерії, Республік Сербії, Словенії, Молдови, Казахстану та інші.Молодятам, які бажають скористатись послугою «Шлюб за добу», необхідно звернутись до організатора державної реєстрації шлюбу у місті Луцьку: Волинський обласний музично-драматичний театр ( 050 861 6401 ) або державний історико-культурний заповідник (Луцький замок) (050 522 2984), укласти цивільно-правовий договір про надання послуги, надати необхідні документи, обрати зручні для себе дату і час проведення державної реєстрації шлюбу та завітати на урочисту церемонію власного весілля.