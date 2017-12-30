вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО

Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО
На початку 2018-го на будівництві житлового комплексу «Супернова» не знижують темпу робіт. Тим більше погода цьому лише сприяє.

Житловий комплекс будівельної компанії «Інвестор» швидкими темпами «росте» поряд із величезним парком та Старим містом, тож з вікон будівлі відкриватиметься надзвичайний пейзаж.

Станом на кінець грудня у першому будинку «Супернови» триває монтаж вікон. Також тут почали виконувати внутрішні роботи.

Другий будинок на стадії облаштування під'їзду, також тут встановлюють двері та проводять сантехнічні роботи. У будинку №3 наближаються до завершення фасадні та штукатурні роботи, і монтаж теплих підлог.

У четвертому будинку продовжують перекриття першого поверху.

У п'ятому почали монтаж фундаменту.

Нагадаємо, на першому поверсі «Супернови» продають квартири, які можна легко переоблаштувати під власний офіс або ж здавати його в оренду.

Також покупець житла в «Супернові» отримує в подарунок плазмовий телевізор, розмір якого залежить від площі квартири. Крім того щасливі власники житла стають учасниками розіграшу кухні за індивідуальним замовленням від виробника меблів «Інтерремо».



Зліва направо: третій, другий і перший будинки
Зліва направо: третій, другий і перший будинки
Третій і другий будинки
Третій і другий будинки
Другий будинок
Другий будинок
Третій будинок
Третій будинок
Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО
Перший будинок
Перший будинок
Перший і другий будинки
Перший і другий будинки
Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО
Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО
Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО
Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО
Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО
Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО
Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО
Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО
Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО
Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО
Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО
Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО
Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО
Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО
Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО
Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО
Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО
Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО
Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: будівництво, БК Інвестор, ЖК Супернова, реклама, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Цікаво було б побачити фото в самому будинку
Відповісти
Вибір редактора
Створили премію імені відомого волинського письменника і благодійника
Стрімка кар'єра: луцька укропівка за чотири місяці «пройшла шлях» до заступника директора департаменту
Палиця чи Гунчик: хто допоміг розблокувати рахунки «Луцьктепла»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Лапін Ігор
Лапін вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Як луцькі гвардійці зустрічали Різдво. ФОТО
07 січень, 16:30
На Волині відкриють сезон гонок по бездоріжжю
07 січень, 15:57
Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО
07 січень, 15:15
З’явилось відео, як у Луцьку врятували з пожежі людину
07 січень, 15:00
Як у Луцьку зустрічали Різдво. ФОТО
07 січень, 14:25
Схожі новини
Купуй квартиру і заробляй: нерухомість під бізнес від компанії «Інвестор»* Купуй квартиру і заробляй: нерухомість під бізнес від компанії «Інвестор»*
08 грудень, 2017, 12:45
Зимова пропозиція від ЖК «Супернова»: дизайн у подарунок та спеціальна ціна на квартири* Зимова пропозиція від ЖК «Супернова»: дизайн у подарунок та спеціальна ціна на квартири*
06 грудень, 2017, 11:43
Осінь на будівництві ЖК «Супернова»: відеозвіт* Осінь на будівництві ЖК «Супернова»: відеозвіт*
25 жовтень, 2017, 13:35
2-кімнатна квартира у ЖК «Супернова» зі знижкою: до завершення акції 5 днів* 2-кімнатна квартира у ЖК «Супернова» зі знижкою: до завершення акції 5 днів*
20 жовтень, 2017, 11:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сепаратисти облаштовують нові позиції у населених пунктах, – штаб АТО
Сьогодні, 01:52
 0
У Володимирі влаштували вечір колядок. ФОТО
Сьогодні, 00:39
 0
8 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Готуємось святкувати: найгарніші колядки, віншування та щедрівки
07 січень, 23:25
 0
Екс-гравець «Волині» перейшов у «Динамо»
07 січень, 21:45
 0
Медіа
відео
1/8