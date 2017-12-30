Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО





Житловий комплекс будівельної компанії



Станом на кінець грудня у першому будинку «Супернови» триває монтаж вікон. Також тут почали виконувати внутрішні роботи.



Другий будинок на стадії облаштування під'їзду, також тут встановлюють двері та проводять сантехнічні роботи. У будинку №3 наближаються до завершення фасадні та штукатурні роботи, і монтаж теплих підлог.



У четвертому будинку продовжують перекриття першого поверху.



У п'ятому почали монтаж фундаменту.



Нагадаємо, на першому поверсі «Супернови»



Також покупець житла в «Супернові» отримує в







Зліва направо: третій, другий і перший будинки Третій і другий будинки Другий будинок Третій будинок Перший будинок Перший і другий будинки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На початку 2018-го на будівництві житлового комплексу «Супернова» не знижують темпу робіт. Тим більше погода цьому лише сприяє.Житловий комплекс будівельної компанії «Інвестор» швидкими темпами «росте» поряд із величезним парком та Старим містом, тож з вікон будівлі відкриватиметься надзвичайний пейзаж.Станом на кінець грудня у першому будинку «Супернови» триває монтаж вікон. Також тут почали виконувати внутрішні роботи.Другий будинок на стадії облаштування під'їзду, також тут встановлюють двері та проводять сантехнічні роботи. У будинку №3 наближаються до завершення фасадні та штукатурні роботи, і монтаж теплих підлог.У четвертому будинку продовжують перекриття першого поверху.У п'ятому почали монтаж фундаменту.Нагадаємо, на першому поверсі «Супернови» продають квартири , які можна легко переоблаштувати під власний офіс або ж здавати його в оренду.Також покупець житла в «Супернові» отримує в подарунок плазмовий телевізо р, розмір якого залежить від площі квартири. Крім того щасливі власники житла стають учасниками розіграшу кухні за індивідуальним замовленням від виробника меблів «Інтерремо».

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