Як «росте» луцька «Супернова». ФОТО. ВІДЕО
07 січень, 15:15
На початку 2018-го на будівництві житлового комплексу «Супернова» не знижують темпу робіт. Тим більше погода цьому лише сприяє.
Житловий комплекс будівельної компанії «Інвестор» швидкими темпами «росте» поряд із величезним парком та Старим містом, тож з вікон будівлі відкриватиметься надзвичайний пейзаж.
Станом на кінець грудня у першому будинку «Супернови» триває монтаж вікон. Також тут почали виконувати внутрішні роботи.
Другий будинок на стадії облаштування під'їзду, також тут встановлюють двері та проводять сантехнічні роботи. У будинку №3 наближаються до завершення фасадні та штукатурні роботи, і монтаж теплих підлог.
У четвертому будинку продовжують перекриття першого поверху.
У п'ятому почали монтаж фундаменту.
Нагадаємо, на першому поверсі «Супернови» продають квартири, які можна легко переоблаштувати під власний офіс або ж здавати його в оренду.
Також покупець житла в «Супернові» отримує в подарунок плазмовий телевізор, розмір якого залежить від площі квартири. Крім того щасливі власники житла стають учасниками розіграшу кухні за індивідуальним замовленням від виробника меблів «Інтерремо».
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Житловий комплекс будівельної компанії «Інвестор» швидкими темпами «росте» поряд із величезним парком та Старим містом, тож з вікон будівлі відкриватиметься надзвичайний пейзаж.
Станом на кінець грудня у першому будинку «Супернови» триває монтаж вікон. Також тут почали виконувати внутрішні роботи.
Другий будинок на стадії облаштування під'їзду, також тут встановлюють двері та проводять сантехнічні роботи. У будинку №3 наближаються до завершення фасадні та штукатурні роботи, і монтаж теплих підлог.
У четвертому будинку продовжують перекриття першого поверху.
У п'ятому почали монтаж фундаменту.
Нагадаємо, на першому поверсі «Супернови» продають квартири, які можна легко переоблаштувати під власний офіс або ж здавати його в оренду.
Також покупець житла в «Супернові» отримує в подарунок плазмовий телевізор, розмір якого залежить від площі квартири. Крім того щасливі власники житла стають учасниками розіграшу кухні за індивідуальним замовленням від виробника меблів «Інтерремо».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Цікаво було б побачити фото в самому будинку
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