Оголосили розклад різдвяних богослужінь у Луцьку





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5 січня, п’ятниця: 9:00 – Царські часи, зображальні; 17:00 – Вечірня, Рання.



6 січня, субота, Навечір’я Різдва Христового: 9:00 – Літургія, 17:00 – Всенічна.



7 січня, неділя, Різдво Христове: 7:00 – Літургія (жіночий монастир), 7.:0 – Літургія (нижній храм), 10:00 – Літургія архієрейським чином (верхній храм), 10:30 – Літургія для дітей (нижній храм), 17:00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта».



8 січня, понеділок, Собор Пресвятої Богородиці: 7:00 – Літургія (жіночий монастир), 7:30 – Літургія (нижній храм), 10:00 – Літургія (верхній храм), 17:00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».



9 січня, вівторок, Апостола й першомученика архідиякона Стефана: 9:00 – Літургія, 17:00 – Вечірня, колядування хору Центру християнського виховання дітей і молоді.

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