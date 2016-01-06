Оголосили розклад різдвяних богослужінь у Луцьку
29 грудень, 18:43
Святкові відправи звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах кафедрального собору Святої Трійці.
Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ КП.
5 січня, п’ятниця: 9:00 – Царські часи, зображальні; 17:00 – Вечірня, Рання.
6 січня, субота, Навечір’я Різдва Христового: 9:00 – Літургія, 17:00 – Всенічна.
7 січня, неділя, Різдво Христове: 7:00 – Літургія (жіночий монастир), 7.:0 – Літургія (нижній храм), 10:00 – Літургія архієрейським чином (верхній храм), 10:30 – Літургія для дітей (нижній храм), 17:00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта».
8 січня, понеділок, Собор Пресвятої Богородиці: 7:00 – Літургія (жіночий монастир), 7:30 – Літургія (нижній храм), 10:00 – Літургія (верхній храм), 17:00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».
9 січня, вівторок, Апостола й першомученика архідиякона Стефана: 9:00 – Літургія, 17:00 – Вечірня, колядування хору Центру християнського виховання дітей і молоді.
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Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ КП.
5 січня, п’ятниця: 9:00 – Царські часи, зображальні; 17:00 – Вечірня, Рання.
6 січня, субота, Навечір’я Різдва Христового: 9:00 – Літургія, 17:00 – Всенічна.
7 січня, неділя, Різдво Христове: 7:00 – Літургія (жіночий монастир), 7.:0 – Літургія (нижній храм), 10:00 – Літургія архієрейським чином (верхній храм), 10:30 – Літургія для дітей (нижній храм), 17:00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта».
8 січня, понеділок, Собор Пресвятої Богородиці: 7:00 – Літургія (жіночий монастир), 7:30 – Літургія (нижній храм), 10:00 – Літургія (верхній храм), 17:00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».
9 січня, вівторок, Апостола й першомученика архідиякона Стефана: 9:00 – Літургія, 17:00 – Вечірня, колядування хору Центру християнського виховання дітей і молоді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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