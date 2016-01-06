вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Оголосили розклад різдвяних богослужінь у Луцьку

Оголосили розклад різдвяних богослужінь у Луцьку
Святкові відправи звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах кафедрального собору Святої Трійці.

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ КП.

5 січня, п’ятниця: 9:00 – Царські часи, зображальні; 17:00 – Вечірня, Рання.

6 січня, субота, Навечір’я Різдва Христового: 9:00 – Літургія, 17:00 – Всенічна.

7 січня, неділя, Різдво Христове: 7:00 – Літургія (жіночий монастир), 7.:0 – Літургія (нижній храм), 10:00 – Літургія архієрейським чином (верхній храм), 10:30 – Літургія для дітей (нижній храм), 17:00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта».

8 січня, понеділок, Собор Пресвятої Богородиці: 7:00 – Літургія (жіночий монастир), 7:30 – Літургія (нижній храм), 10:00 – Літургія (верхній храм), 17:00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».

9 січня, вівторок, Апостола й першомученика архідиякона Стефана: 9:00 – Літургія, 17:00 – Вечірня, колядування хору Центру християнського виховання дітей і молоді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: богослужіння, Різдво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нарешті вдома! У Луцьку зустріли звільнених з полону. ФОТО
Чергова брехня з вуст укропівців, – луцький депутат обурився історією із «Луцьктеплом»
Палицю перевірить НАБУ, – ЗМІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Інтерв'ю з начальником управління СБУ на Волині. ВІДЕО
29 грудень, 19:45
«Допомагати просто!»: лікарні Донеччини отримали медобладнання на 3 мільйони*
29 грудень, 19:23
Оголосили розклад різдвяних богослужінь у Луцьку
29 грудень, 18:43
Дітвора в захваті: в Луцьку гостювала святкова фура Coca-Cola. ФОТО
29 грудень, 18:17
У Нововолинську вантажівка врізалася в легковик. Двох дітей забрала швидка
29 грудень, 18:09
Схожі новини
Розклад різдвяних Богослужінь у кафедральному соборі Розклад різдвяних Богослужінь у кафедральному соборі
06 січень, 2016, 15:00
Всеношну в Луцьку очолить владика Михаїл Всеношну в Луцьку очолить владика Михаїл
03 січень, 2012, 14:30
Оприлюднили програму фестивалю «Різдво у Луцьку» Оприлюднили програму фестивалю «Різдво у Луцьку»
29 грудень, 18:03
Розповіли, як у Луцьку їздитиме транспорт у новорічну ніч Розповіли, як у Луцьку їздитиме транспорт у новорічну ніч
28 грудень, 18:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нарешті вдома! У Луцьку зустріли звільнених з полону. ФОТО
29 грудень, 20:38
 2
Як у Луцьку зустрічали звільнених з полону Артема Віндюка та Володимира Гізуна. ФОТО
29 грудень, 22:46
 1
Дітвора в захваті: в Луцьку гостювала святкова фура Coca-Cola. ФОТО
29 грудень, 18:17
 1
Святкова фура від Coca-Cola в Луцьку. ФОТО
29 грудень, 16:55
 1
Чергова брехня з вуст укропівців, – луцький депутат обурився історією із «Луцьктеплом»
29 грудень, 12:21
 1
Медіа
відео
1/8