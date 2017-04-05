Показали, як у Луцьку будують «космічний» житловий комплекс. ФОТО*





Про це розповів прораб будівництва житлового комплексу Петро Шапошніков.



Як відомо, «Юпітер» складатиметься з 3 трьох будинків.



На першій будові практично завершені всі роботи. Будинок повністю готовий зсередини та облаштований із зовні – все поштукатурено, зроблені стяжки, утеплений та пофарбований фасад. Тому наразі майстри облаштовують благоустрій довкола будинку, вкладаючи бруківку.



На другому будинку «Юпітера» продовжують цегляну кладку – нині майстри мурують третій поверх.



Третій будинок житлового комплексу почнуть зводити навесні - копання котловану запланували на початок березня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На будівництві першої черги житлового комплекту «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор» майстри вже завершують облаштування благоустрою.Про це розповів прораб будівництва житлового комплексуЯк відомо, «Юпітер» складатиметься з 3 трьох будинків.На першій будові практично завершені всі роботи. Будинок повністю готовий зсередини та облаштований із зовні – все поштукатурено, зроблені стяжки, утеплений та пофарбований фасад. Тому наразі майстри облаштовують благоустрій довкола будинку, вкладаючи бруківку.На другому будинку «Юпітера» продовжують цегляну кладку – нині майстри мурують третій поверх.Третій будинок житлового комплексу почнуть зводити навесні - копання котловану запланували на початок березня.

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