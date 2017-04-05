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Показали, як у Луцьку будують «космічний» житловий комплекс. ФОТО*

Показали, як у Луцьку будують «космічний» житловий комплекс. ФОТО*
На будівництві першої черги житлового комплекту «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор» майстри вже завершують облаштування благоустрою.

Про це розповів прораб будівництва житлового комплексу Петро Шапошніков.

Як відомо, «Юпітер» складатиметься з 3 трьох будинків.

На першій будові практично завершені всі роботи. Будинок повністю готовий зсередини та облаштований із зовні – все поштукатурено, зроблені стяжки, утеплений та пофарбований фасад. Тому наразі майстри облаштовують благоустрій довкола будинку, вкладаючи бруківку.

На другому будинку «Юпітера» продовжують цегляну кладку – нині майстри мурують третій поверх.

Третій будинок житлового комплексу почнуть зводити навесні - копання котловану запланували на початок березня.


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Теги: Юпітер, будівництво, Інвестор, житловий комплекс, реклама, варте уваги
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