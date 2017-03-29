30 грудня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження в журналіста(на фото).За православним календарем 30 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Даниїл та Михайло.вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.На Волині цього дня у 1962 році ліквідували Цуманський район (на території сучасного Ківерцівського).30 грудня 1991 року відкрили Луцьку поліклініку №1.30 грудня 1993 року корвет «Луцьк» прийняли до складу Військово-Морських сил ЗС України.30 грудня 2009 року у Луцьку відкрили лабораторію полімеразної ланцюгової реакції, завдяки якій можна діагностувати інфекційні хвороби та виявляти генетично модифіковані організми у продуктах харчування.30 грудня 2010 року у Ківерцях відкрили поліклінічне відділення центральної районної лікарні, яке розпочали будувати ще у 1991 році.