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Інтерв'ю з начальником управління СБУ на Волині. ВІДЕО

Інтерв'ю з начальником управління СБУ на Волині. ВІДЕО
Про незаконний видобуток бурштину та його контрабанду за кордон, про співпрацю із Національною поліцією та прокуратурою, про взаємовідносини з політиками та про головні виклики, що сьогодні постають перед управлінням Служби безпеки України, у ексклюзивному інтерв’ю із начальником управління СБУ у Волинській області Юрієм Фелонюком.

Дивіться сьогодні, 29 грудня, у суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE о 19:45 на телеканалі "Нова Волинь".


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Теги: Служба безпеки України, інтерв'ю, Юрій Фелонюк
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