Інтерв'ю з начальником управління СБУ на Волині. ВІДЕО
29 грудень, 19:45
Про незаконний видобуток бурштину та його контрабанду за кордон, про співпрацю із Національною поліцією та прокуратурою, про взаємовідносини з політиками та про головні виклики, що сьогодні постають перед управлінням Служби безпеки України, у ексклюзивному інтерв’ю із начальником управління СБУ у Волинській області Юрієм Фелонюком.
Дивіться сьогодні, 29 грудня, у суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE о 19:45 на телеканалі "Нова Волинь".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дивіться сьогодні, 29 грудня, у суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE о 19:45 на телеканалі "Нова Волинь".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
всія Волинь!
Останні новини
У Луцьку понад півсотні іноземців взяли «Шлюб за добу»
29 грудень, 20:26
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 30 і 31 грудня
29 грудень, 20:00
Інтерв'ю з начальником управління СБУ на Волині. ВІДЕО
29 грудень, 19:45
Оголосили розклад різдвяних богослужінь у Луцьку
29 грудень, 18:43
Медіа