Інтерв'ю з начальником управління СБУ на Волині. ВІДЕО

Про незаконний видобуток бурштину та його контрабанду за кордон, про співпрацю із Національною поліцією та прокуратурою, про взаємовідносини з політиками та про головні виклики, що сьогодні постають перед управлінням Служби безпеки України, у ексклюзивному інтерв’ю із начальником управління СБУ у Волинській областіДивіться сьогодні, 29 грудня, у суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE о 19:45 на телеканалі "Нова Волинь".