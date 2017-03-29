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Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС

Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
Двадцятий восьмий номер газети «ВолиньPost» побачив світ у п’ятницю, 29 грудня.

У ньому ви прочитаєте:

Подія тижня: «Двоє волинян повернулися з полону бойовиків».

Cкандал тижня: «Луцька чиновниця приймала громадян «під мухою».

У рубриці «З перших уст» – інтерв’ю з народним депутатом України Ігорем Лапіним.

З надійних джерел: «НАБУ перевірить Палицю».

ПолітОко: «Голову райдержадміністрації, якого судили за хабар, призначили на керівну посаду».

Приїхали: «У Львові виявили поліцейське авто із п’яним водієм з Луцька».

У «Колонці автора» – роздуми депутата Луцької міськради Павла Данильчука під гучною назвою «Брехня по-укропівськи?!»

Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України, світу, рубрика «Трапилося цими днями».

Подарунок читачам – календар на 2018 рік.

Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.

Поспішайте отримати газету в пунктах розповсюдження у Луцьку. Вона розповсюджується БЕЗПЛАТНО.

Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС

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Теги: газета, ВолиньPost, варте уваги
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