Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
29 грудень, 17:09
Двадцятий восьмий номер газети «ВолиньPost» побачив світ у п’ятницю, 29 грудня.
У ньому ви прочитаєте:
Подія тижня: «Двоє волинян повернулися з полону бойовиків».
Cкандал тижня: «Луцька чиновниця приймала громадян «під мухою».
У рубриці «З перших уст» – інтерв’ю з народним депутатом України Ігорем Лапіним.
З надійних джерел: «НАБУ перевірить Палицю».
ПолітОко: «Голову райдержадміністрації, якого судили за хабар, призначили на керівну посаду».
Приїхали: «У Львові виявили поліцейське авто із п’яним водієм з Луцька».
У «Колонці автора» – роздуми депутата Луцької міськради Павла Данильчука під гучною назвою «Брехня по-укропівськи?!»
Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України, світу, рубрика «Трапилося цими днями».
Подарунок читачам – календар на 2018 рік.
Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.
Поспішайте отримати газету в пунктах розповсюдження у Луцьку. Вона розповсюджується БЕЗПЛАТНО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У ньому ви прочитаєте:
Подія тижня: «Двоє волинян повернулися з полону бойовиків».
Cкандал тижня: «Луцька чиновниця приймала громадян «під мухою».
У рубриці «З перших уст» – інтерв’ю з народним депутатом України Ігорем Лапіним.
З надійних джерел: «НАБУ перевірить Палицю».
ПолітОко: «Голову райдержадміністрації, якого судили за хабар, призначили на керівну посаду».
Приїхали: «У Львові виявили поліцейське авто із п’яним водієм з Луцька».
У «Колонці автора» – роздуми депутата Луцької міськради Павла Данильчука під гучною назвою «Брехня по-укропівськи?!»
Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України, світу, рубрика «Трапилося цими днями».
Подарунок читачам – календар на 2018 рік.
Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.
Поспішайте отримати газету в пунктах розповсюдження у Луцьку. Вона розповсюджується БЕЗПЛАТНО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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