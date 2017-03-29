Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС

Двадцятий восьмий номер газети «ВолиньPost» побачив світ у п’ятницю, 29 грудня.У ньому ви прочитаєте:Подія тижня: «Двоє волинян повернулися з полону бойовиків».Cкандал тижня: «Луцька чиновниця приймала громадян «під мухою».У рубриці «З перших уст» – інтерв’ю з народним депутатом України Ігорем Лапіним.З надійних джерел: «НАБУ перевірить Палицю».ПолітОко: «Голову райдержадміністрації, якого судили за хабар, призначили на керівну посаду».Приїхали: «У Львові виявили поліцейське авто із п’яним водієм з Луцька».У «Колонці автора» – роздуми депутата Луцької міськради Павла Данильчука під гучною назвою «Брехня по-укропівськи?!»Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України, світу, рубрика «Трапилося цими днями».Подарунок читачам – календар на 2018 рік.Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.