Як для маленьких лучан створювали новорічну казку. ФОТО
29 грудень, 17:52
У Луцькому районному будинку культури сьогодні, 29 грудня, відбулося святкове новорічне дійство, організоване для дітей з сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах.
Благодійний захід відвідали 150 родин, у яких виховується 334 дитини, - інформує відділ інформаційної роботи міської ради.
Атмосферу свята у залі створили вихованці Луцького районного будинку культури- ансамбль сучасного танцю “Антарес” та вокальна студія “Зернятко” своїми чудовими співами, запальними танцями та новорічним костюмами юні артисти подарували глядачам безліч позитивних емоцій напередодні зимових канікул.
А наприкінці гості заходу отримали продуктові набори та солодкі подарунки до свят.
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Благодійний захід відвідали 150 родин, у яких виховується 334 дитини, - інформує відділ інформаційної роботи міської ради.
Атмосферу свята у залі створили вихованці Луцького районного будинку культури- ансамбль сучасного танцю “Антарес” та вокальна студія “Зернятко” своїми чудовими співами, запальними танцями та новорічним костюмами юні артисти подарували глядачам безліч позитивних емоцій напередодні зимових канікул.
А наприкінці гості заходу отримали продуктові набори та солодкі подарунки до свят.
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