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Як для маленьких лучан створювали новорічну казку. ФОТО

Як для маленьких лучан створювали новорічну казку. ФОТО
У Луцькому районному будинку культури сьогодні, 29 грудня, відбулося святкове новорічне дійство, організоване для дітей з сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Благодійний захід відвідали 150 родин, у яких виховується 334 дитини, - інформує відділ інформаційної роботи міської ради.

Атмосферу свята у залі створили вихованці Луцького районного будинку культури- ансамбль сучасного танцю “Антарес” та вокальна студія “Зернятко” своїми чудовими співами, запальними танцями та новорічним костюмами юні артисти подарували глядачам безліч позитивних емоцій напередодні зимових канікул.

А наприкінці гості заходу отримали продуктові набори та солодкі подарунки до свят.

Як для маленьких лучан створювали новорічну казку. ФОТО
Як для маленьких лучан створювали новорічну казку. ФОТО
Як для маленьких лучан створювали новорічну казку. ФОТО
Як для маленьких лучан створювали новорічну казку. ФОТО
Як для маленьких лучан створювали новорічну казку. ФОТО
Як для маленьких лучан створювали новорічну казку. ФОТО
Як для маленьких лучан створювали новорічну казку. ФОТО
Як для маленьких лучан створювали новорічну казку. ФОТО
Як для маленьких лучан створювали новорічну казку. ФОТО
Як для маленьких лучан створювали новорічну казку. ФОТО
Як для маленьких лучан створювали новорічну казку. ФОТО
Як для маленьких лучан створювали новорічну казку. ФОТО




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Теги: діти, свято
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