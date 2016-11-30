Гранти, реконструкції та нові спеціальності: ректор луцького «політеху» розповів про досягнення

Луцький національний технічний університет отримав частину коштів для реконструкції Будинку офіцерів, виграв три гранти та повністю розплатився із боргами перед державним комунальним підприємством «Луцьктепло».Про це стало відомо під час прес-конференції 29 грудня, яка відбулася за участі членів наглядової ради директора будівельної компанії «Інвестор»та директора «Західної Нафтової Групи»Ректор ЛНТУзауважив, що презентує спільні досягнення вишу та його наглядової ради, які працюють над розвитком університету та підготовкою висококваліфікованих фахівців. Савчук нагадав, що члени наглядової ради є успішними підприємцями, тож запрошують випускників ЛНТУ до себе на практику.«Моя місія зберегти те найкраще, щостворив - успішний колектив», - зауважив ректор. Відтак, протягом цього року відкрили низку спеціальностей.Протягом 2017 року у ВУЗ вступили на навчання чимало контрактників, тож Савчук зауважив, що наприкінці року університет «вийшов» на певний об’єм коштів, які використали на премії для працівників.Окрім того, цьогоріч розрахувалися із боргами перед ДКП «Луцьктепло». Кошти сплатили, як тільки отримали транш з Міністерства. Савчук відзначив, що виш має добру співпрацю з комунальним підприємством.Також ЛНТУ отримав загалом близько 1,5 млн грн із обласного бюджету - завдяки цим коштам вдалося створити базу для підготовки офіцерів запасу за 3-ма спеціальностями.«Ми пишаємося, що все таки змогли зробити перші кроки по потужних грантових проектів», - зауважив Савчук. Так, цьогоріч ВУЗ змагався за майже 20 грантів, у 3-ох випадках вдалося отримати перемогу.Відтак, за ці кошти вдасться реалізувати низку проектів. Савчук повідомив, що буквально вчора спілкувався із очільником Волинської митниці Ві, адже тут відбуватиметься оптимізація митного переходу. ЛНТУ спільно із Люблінський університетом отримав фінансування, тож студенти, які навчаються на спеціальності «Товарознавство» чи майбутні експерти митної справи зможуть на практиці переймати досвід європейських митників. Окрім того, 2 проекти реалізуватимуть у рамка співпраці із Білоруссю.Вчора, 28 грудня, виш отримав від профільного міністерства півмільйона гривень, яке спрямують на ремонт Будинку офіцерів. У закладі планують покращити термомодернізацію коледжу на вулиці Потебні та замінити вікна у головному корпусі.Відтак, основними досягненнями ЛНТУ є перемоги у грантових проектах, відкриття спеціальностей, зокрема, готельно-ресторанного бізнесу та кібербезпеки, а також наявність великої кількості держдоговорів на загальну суму понад 1 мільйон гривень.Наступного року планують відкривати ще низку спеціальностей, зокрема підготовки фахівців працівників соцслужб. Також розвиватимуть роботу у напрямках агрономії, біомедичної інженерії тощо.«В планах - розпочати серійні ремонтно-реконструкційні роботи в Будинку офіцерів», - додав посадовець. Також працюватимуть над тим, аби отримати на баланс університету санаторій у Журавичах, аби створити базу для учасників АТО, з якими могли б працювати студенти-психологи. Пріоритетним напрямком роботи надалі визначили й співпрацю із провідними вишами Європи. До слова, цьогоріч в ЛНТУ захистив кандидатську перший іноземний студент. Відтак, у виші планують збільшувати можливості обміну студентами, та запрошувати на навчання іноземців.