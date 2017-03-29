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За рік волиняни придбали у ПриватБанку понад 75 тисяч залізничних квитків*

За рік волиняни придбали у ПриватБанку понад 75 тисяч залізничних квитків*
Клієнти ПриватБанку оцінили переваги купівлі проїзних документів у фінансовій установі. У 2017 році через канали банку волиняни придбали більш ніж 75 тисяч залізничних квитків.

Чи не найпопулярніший вид транспорту серед українців - залізниця. Завдяки ПриватБанку, аби придбати квитки на потяг, не потрібно йти до каси вокзалу. Достатньо завітати до найближчого відділення банку чи скористатися інтернет-банком Приват24.

Цією можливістю активно користуються жителі Волинської області. Упродовж 2017 року волиняни придбали через канали банку 75 225 залізничних квитків. Зокрема, в Інтернет-банку Приват24 жителі області купили 25 628 проїздних документів.

“Волиняни оцінили переваги купівлі квитків у ПриватБанку. Це зручно та швидко. Маючи додаток Приват24, можна, перебуваючи у будь-якій точці світу, придбати квиток на потяг по Україні”, - зауважив керівник бізнесу Платежів і переказів Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Нерук.

Зазначимо, що з 15 листопада і до 31 грудня у ПриватБанку діє акція “Смартфонів п’ять вагонів”. Клієнти, які в цей період придбали залізничні квитки через будь-який канал банку, мають шанс виграти один зі ста смартфонів Xiaomi Redmi 4 32GB.

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Теги: ПриватБанк, квитки
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