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Дітвора в захваті: в Луцьку гостювала святкова фура Coca-Cola. ФОТО

Дітвора в захваті: в Луцьку гостювала святкова фура Coca-Cola. ФОТО
У центрі Луцька зібрались десятки дітей та дорослих, щоб зробити знімок на фоні вантажівки Coca-Cola.


Авто прибуло на Театральний майдан міста надвечір 29 грудня.

Зупинилась фура поблизу головних ялинок та напису «Я люблю Луцьк».

Згодом з авто вийшли помічники Санта-Клауса – ельфи, а ще пізніше з’явився і сам Санта. Останнім вийшов Північний Ведмідь.

Санта привітав присутніх з прийдешніми святами. Усі почали водити хороводи та фотографуватись із казковими гостями.

Діткам, які розповідали вірші, дарували браслети з брендовим написом та пляшки Coca-Cola.


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Теги: Coca-Cola, Луцьк
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