Дітвора в захваті: в Луцьку гостювала святкова фура Coca-Cola. ФОТО





Авто прибуло на Театральний майдан міста надвечір 29 грудня.



Зупинилась фура поблизу головних ялинок та напису «Я люблю Луцьк».



Згодом з авто вийшли помічники Санта-Клауса – ельфи, а ще пізніше з’явився і сам Санта. Останнім вийшов Північний Ведмідь.



Санта привітав присутніх з прийдешніми святами. Усі почали водити хороводи та фотографуватись із казковими гостями.



Діткам, які розповідали вірші, дарували браслети з брендовим написом та пляшки Coca-Cola.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька зібрались десятки дітей та дорослих, щоб зробити знімок на фоні вантажівки Coca-Cola.

Авто прибуло на Театральний майдан міста надвечір 29 грудня.Зупинилась фура поблизу головних ялинок та напису «Я люблю Луцьк».Згодом з авто вийшли помічники Санта-Клауса – ельфи, а ще пізніше з’явився і сам Санта. Останнім вийшов Північний Ведмідь.Санта привітав присутніх з прийдешніми святами. Усі почали водити хороводи та фотографуватись із казковими гостями.Діткам, які розповідали вірші, дарували браслети з брендовим написом та пляшки Coca-Cola.

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