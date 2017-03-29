Дітвора в захваті: в Луцьку гостювала святкова фура Coca-Cola. ФОТО
29 грудень, 18:17
У центрі Луцька зібрались десятки дітей та дорослих, щоб зробити знімок на фоні вантажівки Coca-Cola.
Авто прибуло на Театральний майдан міста надвечір 29 грудня.
Зупинилась фура поблизу головних ялинок та напису «Я люблю Луцьк».
Згодом з авто вийшли помічники Санта-Клауса – ельфи, а ще пізніше з’явився і сам Санта. Останнім вийшов Північний Ведмідь.
Санта привітав присутніх з прийдешніми святами. Усі почали водити хороводи та фотографуватись із казковими гостями.
Діткам, які розповідали вірші, дарували браслети з брендовим написом та пляшки Coca-Cola.
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Авто прибуло на Театральний майдан міста надвечір 29 грудня.
Зупинилась фура поблизу головних ялинок та напису «Я люблю Луцьк».
Згодом з авто вийшли помічники Санта-Клауса – ельфи, а ще пізніше з’явився і сам Санта. Останнім вийшов Північний Ведмідь.
Санта привітав присутніх з прийдешніми святами. Усі почали водити хороводи та фотографуватись із казковими гостями.
Діткам, які розповідали вірші, дарували браслети з брендовим написом та пляшки Coca-Cola.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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