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У Луцьку обрали кращу футзальну команду. ФОТО

У Луцьку обрали кращу футзальну команду. ФОТО
У Луцьку завершився 21-й турнір з міні-футболу, який організували генеральний директор ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ігор Чорнуха та президент луцької команди з міні-футболу «Вотранс» Юрій Волошин.

Фінальні ігри та урочисте нагородження відбулося 29 грудня в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі.

Тривали змагання протягом трьох днів. За цей час за кубки та грошові нагороди змагались вісім команд.

Найбільше людей завітало в останній день турніру, особливо на гру за перше та друге місця. Вболівальники, серед яких було і багато дітей, заполонили трибуни та гучними оваціями зустрічали як голи, так і вдало відбиті м’ячі.

У підсумку 1-ше місце посіла команда «Вотранс», 2-ге – «Володимирівка», 3-тє – «Волиньтабак».

Окрім командних відзнак, були ще й номінації.

Найкращим бомбардиром турніру став Олександр Бондар («Володимирівка»), який забив 5 голів. Найкращим воротарем виявився Павло Чемерис («Вотранс»), а найкращим гравцем обрали Ростислава Макієнка («Волиньтабак»).

Премії та кубки вручили організатори змагань, які подякували спортсменам за участь та чудові виступи.

Гендиректор директор ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ігор Чорнуха поділився враженнями від турніру:

«Думаю, що турнір вдався. На фінальній грі була присутня така кількість людей, що не було вільного місця в залі. Сподіваюсь, що наступні турніри будуть не менш цікаві, до нас приїде більше відомих футболістів, які за собою притягнуть дуже багато глядачів на трибуни. Сьогодні діти грали у футбол. Це дуже класно: вони дивляться потім на цих зірок і самі мають мету в житті».




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Теги: турнір, футзал, міні-футбол, спорт, Ігор Чорнуха, Юрій Волошин, варте уваги
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