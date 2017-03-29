У Луцьку обрали кращу футзальну команду. ФОТО

У Луцьку завершився 21-й турнір з міні-футболу, який організували генеральний директор ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536»та президент луцької команди з міні-футболу «Вотранс»Фінальні ігри та урочисте нагородження відбулося 29 грудня в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі.Тривали змагання протягом трьох днів. За цей час за кубки та грошові нагороди змагались вісім команд.Найбільше людей завітало в останній день турніру, особливо на гру за перше та друге місця. Вболівальники, серед яких було і багато дітей, заполонили трибуни та гучними оваціями зустрічали як голи, так і вдало відбиті м’ячі.У підсумку 1-ше місце посіла команда «Вотранс», 2-ге – «Володимирівка», 3-тє – «Волиньтабак».Окрім командних відзнак, були ще й номінації.Найкращим бомбардиром турніру став(«Володимирівка»), який забив 5 голів. Найкращим воротарем виявився(«Вотранс»), а найкращим гравцем обрали(«Волиньтабак»).Премії та кубки вручили організатори змагань, які подякували спортсменам за участь та чудові виступи.Гендиректор директор ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ігор Чорнуха поділився враженнями від турніру:«Думаю, що турнір вдався. На фінальній грі була присутня така кількість людей, що не було вільного місця в залі. Сподіваюсь, що наступні турніри будуть не менш цікаві, до нас приїде більше відомих футболістів, які за собою притягнуть дуже багато глядачів на трибуни. Сьогодні діти грали у футбол. Це дуже класно: вони дивляться потім на цих зірок і самі мають мету в житті».