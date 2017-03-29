Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 30 і 31 грудня
29 грудень, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу в регіоні опадів не передбачається. У неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі, Любешові, Ковелі можливий дрібний сніг за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від -3 до +1 градуса, удень до +1…+5.
Вітер західний, північно-західний, південний і південно-західний, 1-7 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У суботу в регіоні опадів не передбачається. У неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі, Любешові, Ковелі можливий дрібний сніг за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від -3 до +1 градуса, удень до +1…+5.
Вітер західний, північно-західний, південний і південно-західний, 1-7 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Нарешті вдома! У Луцьку зустріли звільнених з полону. ФОТО
29 грудень, 20:38
У Луцьку понад півсотні іноземців взяли «Шлюб за добу»
29 грудень, 20:26
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 30 і 31 грудня
29 грудень, 20:00
Інтерв'ю з начальником управління СБУ на Волині. ВІДЕО
29 грудень, 19:45
Медіа