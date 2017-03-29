Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 30 і 31 грудня





У суботу в регіоні опадів не передбачається. У неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі, Любешові, Ковелі можливий дрібний сніг за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі від -3 до +1 градуса, удень до +1…+5.



Вітер західний, північно-західний, південний і південно-західний, 1-7 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу в регіоні опадів не передбачається. У неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі, Любешові, Ковелі можливий дрібний сніг за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі від -3 до +1 градуса, удень до +1…+5.Вітер західний, північно-західний, південний і південно-західний, 1-7 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

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