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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 30 і 31 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 30 і 31 грудня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу в регіоні опадів не передбачається. У неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі, Любешові, Ковелі можливий дрібний сніг за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі від -3 до +1 градуса, удень до +1…+5.

Вітер західний, північно-західний, південний і південно-західний, 1-7 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

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Теги: погода, прогноз
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