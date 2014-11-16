Кличко пояснив, чому відмовився від реваншу з Джошуа

Володимир Кличко розповів, чому відмовився від реваншу проти Ентоні Джошуа.



Як сказав українець в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, контракт на поєдинок був уже на його столі, але в останній момент він ухвалив рішення про завершення кар'єри, - пише



"Контракт на матч-реванш був на столі. Цей бій приніс би мільйони. Але гроші ніколи не мотивували мене. Гроші завжди є результатом того, що ви робите, і вони не повинні бути єдиною відповіддю на питання: навіщо ви займаєтеся своєю справою. Я завжди повинен відчувати: правильно це, чи неправильно. Потім я думаю про те, як це: чи не досягти конкретної мети. Це боляче?



Чи справді це справжній біль? Відмова від бою не зашкодила мені ніяким чином. Коли я це зрозумів, рішення було прийнято. Рухатися до мети, не будучи одержимий нею, чи не є правильним рішенням", - сказав Кличко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Екс-чемпіон світу в суперважкій вазірозповів, чому відмовився від реваншу протиЯк сказав українець в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, контракт на поєдинок був уже на його столі, але в останній момент він ухвалив рішення про завершення кар'єри, - пише Новое Время "Контракт на матч-реванш був на столі. Цей бій приніс би мільйони. Але гроші ніколи не мотивували мене. Гроші завжди є результатом того, що ви робите, і вони не повинні бути єдиною відповіддю на питання: навіщо ви займаєтеся своєю справою. Я завжди повинен відчувати: правильно це, чи неправильно. Потім я думаю про те, як це: чи не досягти конкретної мети. Це боляче?Чи справді це справжній біль? Відмова від бою не зашкодила мені ніяким чином. Коли я це зрозумів, рішення було прийнято. Рухатися до мети, не будучи одержимий нею, чи не є правильним рішенням", - сказав Кличко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію