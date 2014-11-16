Кличко пояснив, чому відмовився від реваншу з Джошуа
29 грудень, 22:06
Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко розповів, чому відмовився від реваншу проти Ентоні Джошуа.
Як сказав українець в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, контракт на поєдинок був уже на його столі, але в останній момент він ухвалив рішення про завершення кар'єри, - пише Новое Время.
"Контракт на матч-реванш був на столі. Цей бій приніс би мільйони. Але гроші ніколи не мотивували мене. Гроші завжди є результатом того, що ви робите, і вони не повинні бути єдиною відповіддю на питання: навіщо ви займаєтеся своєю справою. Я завжди повинен відчувати: правильно це, чи неправильно. Потім я думаю про те, як це: чи не досягти конкретної мети. Це боляче?
Чи справді це справжній біль? Відмова від бою не зашкодила мені ніяким чином. Коли я це зрозумів, рішення було прийнято. Рухатися до мети, не будучи одержимий нею, чи не є правильним рішенням", - сказав Кличко.
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Як сказав українець в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, контракт на поєдинок був уже на його столі, але в останній момент він ухвалив рішення про завершення кар'єри, - пише Новое Время.
"Контракт на матч-реванш був на столі. Цей бій приніс би мільйони. Але гроші ніколи не мотивували мене. Гроші завжди є результатом того, що ви робите, і вони не повинні бути єдиною відповіддю на питання: навіщо ви займаєтеся своєю справою. Я завжди повинен відчувати: правильно це, чи неправильно. Потім я думаю про те, як це: чи не досягти конкретної мети. Це боляче?
Чи справді це справжній біль? Відмова від бою не зашкодила мені ніяким чином. Коли я це зрозумів, рішення було прийнято. Рухатися до мети, не будучи одержимий нею, чи не є правильним рішенням", - сказав Кличко.
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