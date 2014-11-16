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Кличко пояснив, чому відмовився від реваншу з Джошуа

Кличко пояснив, чому відмовився від реваншу з Джошуа
Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко розповів, чому відмовився від реваншу проти Ентоні Джошуа.

Як сказав українець в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, контракт на поєдинок був уже на його столі, але в останній момент він ухвалив рішення про завершення кар'єри, - пише Новое Время.

"Контракт на матч-реванш був на столі. Цей бій приніс би мільйони. Але гроші ніколи не мотивували мене. Гроші завжди є результатом того, що ви робите, і вони не повинні бути єдиною відповіддю на питання: навіщо ви займаєтеся своєю справою. Я завжди повинен відчувати: правильно це, чи неправильно. Потім я думаю про те, як це: чи не досягти конкретної мети. Це боляче?

Чи справді це справжній біль? Відмова від бою не зашкодила мені ніяким чином. Коли я це зрозумів, рішення було прийнято. Рухатися до мети, не будучи одержимий нею, чи не є правильним рішенням", - сказав Кличко.

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Теги: Володимир Кличко, бокс, спорт, Ентоні Джошуа
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