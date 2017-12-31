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Андрій Покровський привітав лучан з Новим роком та Різдвом!

Андрій Покровський привітав лучан з Новим роком та Різдвом!
Андрій Покровський, засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", депутат Луцької міської ради, на порозі Нового року та Різдва Христового привітав усіх лучан із прийдешніми святами.

"Дорогі лучани! Щиро вітаю Вас із Новим 2018 роком і Різдвом Христовим!

Бажаю, щоб ці свята подарували Вам душевну гармонію та надихнули на нові звершення. А Різдво Христове принесло у Ваші оселі родинний затишок, мир, достаток та сповнило серця любов'ю.

Бажаю Вам усім бути у новому році дружніми, сильними та цілеспрямованими.

Я вірю, що важкі часи пройдуть, і з впевненістю дивлюсь у майбутнє, яке чекає нас попереду.

З приходом нового року нам варто усвідомити, що лише ми відповідальні за добробут і майбутнє наших родин, нашого міста та держави. Лише у єдності ми здатні сформувати успішну громаду і збудувати сильну Україну.

Тож нехай рік новий стане для Вас символом позитивних змін, буде багатим на добро, щедрим на успіхи і вдачі!

Бажаю, щоб Ваша праця завжди була потрібною і корисною, а успіхи – вагомими і переконливими!

З Новим роком та Різдвом Христовим!

З вірою в добро та повагою до Вас – Андрій Покровський".


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Теги: Андрій Покровський
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