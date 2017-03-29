Слідство щодо пострілу в консульство Польщі в Луцьку й досі триває





Закінчення історії з обстрілом консульства ще немає. Про це сказав керівник СБУ у Волинській області Юрій Фелонюк 29 грудня в ефірі ток-шоу "Протилежний погляд LIVE", - пише



Нині матеріали за цією справою скеровані до суду і проводяться слідчі дії. Юрій Фелонюк пообіцяв, що громадськість обов'язково повідомлять про результати розслідування.



"Ми вважаємо, що обстріл консульства, руйнування польських пам'яток на території України, руйнування українських пам'ятників на території Польщі – це все задля погіршення українсько-польських відносин", – сказав Юрій Фелонюк.



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Він додав, що стосовно Волинського краю, то проводяться попереджувально-профілактичні заходи. Також документують протиправну діяльність тих чи інших осіб, які до цього причетні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За фактом обстрілу польського консульства у Луцьку проводиться досудове розслідування.Закінчення історії з обстрілом консульства ще немає. Про це сказав керівник СБУ у Волинській області29 грудня в ефірі ток-шоу "Протилежний погляд LIVE", - пише Конкурент Нині матеріали за цією справою скеровані до суду і проводяться слідчі дії. Юрій Фелонюк пообіцяв, що громадськість обов'язково повідомлять про результати розслідування."Ми вважаємо, що обстріл консульства, руйнування польських пам'яток на території України, руйнування українських пам'ятників на території Польщі – це все задля погіршення українсько-польських відносин", – сказав Юрій Фелонюк.Він додав, що стосовно Волинського краю, то проводяться попереджувально-профілактичні заходи. Також документують протиправну діяльність тих чи інших осіб, які до цього причетні.

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