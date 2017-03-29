Слідство щодо пострілу в консульство Польщі в Луцьку й досі триває
29 грудень, 23:13
За фактом обстрілу польського консульства у Луцьку проводиться досудове розслідування.
Закінчення історії з обстрілом консульства ще немає. Про це сказав керівник СБУ у Волинській області Юрій Фелонюк 29 грудня в ефірі ток-шоу "Протилежний погляд LIVE", - пише Конкурент.
Нині матеріали за цією справою скеровані до суду і проводяться слідчі дії. Юрій Фелонюк пообіцяв, що громадськість обов'язково повідомлять про результати розслідування.
"Ми вважаємо, що обстріл консульства, руйнування польських пам'яток на території України, руйнування українських пам'ятників на території Польщі – це все задля погіршення українсько-польських відносин", – сказав Юрій Фелонюк.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ОБСТРІЛ КОНСУЛЬСТВА ПОЛЬЩІ
Він додав, що стосовно Волинського краю, то проводяться попереджувально-профілактичні заходи. Також документують протиправну діяльність тих чи інших осіб, які до цього причетні.
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Закінчення історії з обстрілом консульства ще немає. Про це сказав керівник СБУ у Волинській області Юрій Фелонюк 29 грудня в ефірі ток-шоу "Протилежний погляд LIVE", - пише Конкурент.
Нині матеріали за цією справою скеровані до суду і проводяться слідчі дії. Юрій Фелонюк пообіцяв, що громадськість обов'язково повідомлять про результати розслідування.
"Ми вважаємо, що обстріл консульства, руйнування польських пам'яток на території України, руйнування українських пам'ятників на території Польщі – це все задля погіршення українсько-польських відносин", – сказав Юрій Фелонюк.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ОБСТРІЛ КОНСУЛЬСТВА ПОЛЬЩІ
Він додав, що стосовно Волинського краю, то проводяться попереджувально-профілактичні заходи. Також документують протиправну діяльність тих чи інших осіб, які до цього причетні.
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