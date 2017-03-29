Шацька зима: розпускають бруньки і квітнуть маргаритки. ФОТО
Сьогодні, 00:31
Надворі кінець грудня, а погода зовсім не радує жителів Шацька снігом і тріскучими морозами.
Навпаки, стоїть березневе тепло, а стовпчик термометра не опускається нижче 0 градусів, - пише Район.Шацьк.
В таку пору в Шацьку цвітуть маргаритки, не збираються відцвітати хризантеми, вилазять з землі стрілочки тюльпанів. А на деревах набухають бруньки, які, здається, от-от вибухнуть феєрверком ніжної зелені.
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Навпаки, стоїть березневе тепло, а стовпчик термометра не опускається нижче 0 градусів, - пише Район.Шацьк.
В таку пору в Шацьку цвітуть маргаритки, не збираються відцвітати хризантеми, вилазять з землі стрілочки тюльпанів. А на деревах набухають бруньки, які, здається, от-от вибухнуть феєрверком ніжної зелені.
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Коментарі 1
Гей, писарі! Може стокротки? Молоді Маргаритки цвітуть цілий рік, а старі вянуть.
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