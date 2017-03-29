Шацька зима: розпускають бруньки і квітнуть маргаритки. ФОТО





Навпаки, стоїть березневе тепло, а стовпчик термометра не опускається нижче 0 градусів, - пише



В таку пору в Шацьку цвітуть маргаритки, не збираються відцвітати хризантеми, вилазять з землі стрілочки тюльпанів. А на деревах набухають бруньки, які, здається, от-от вибухнуть феєрверком ніжної зелені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Надворі кінець грудня, а погода зовсім не радує жителів Шацька снігом і тріскучими морозами.Навпаки, стоїть березневе тепло, а стовпчик термометра не опускається нижче 0 градусів, - пише Район.Шацьк. В таку пору в Шацьку цвітуть маргаритки, не збираються відцвітати хризантеми, вилазять з землі стрілочки тюльпанів. А на деревах набухають бруньки, які, здається, от-от вибухнуть феєрверком ніжної зелені.

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