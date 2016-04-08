На Волині за ніч обікрали дві школи





Ноутбук із Грядівській школі винесли в ніч з 24-го на 25 грудня. Зловмисники шляхом розбиття скла проникли у приміщення навчального закладу і з учительської забрали техніку, - пише



У ніч із 27-го на 28 грудня з Грибовицької школи злодії винесли 4 комп’ютери. Крадіжка також відбулася шляхом проникнення у приміщення через вікно.



-Але уже цього дня комп’ютери були знайдені у старій закинутій хаті. Хтось із односельчан помітив, що в хаті відчинені двері і заглянув усередину, де й побачив оргтехніку, – повідомили у Грибовицькій сільській раді.



Ноутбук поки не знайдено. Слідство триває.



У поліції повідомили, що зловмисників каратимуть за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому,- карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Обидві крадіжки трапилася уночі в селах Гряди та Грибовиця Іваничівського району.Ноутбук із Грядівській школі винесли в ніч з 24-го на 25 грудня. Зловмисники шляхом розбиття скла проникли у приміщення навчального закладу і з учительської забрали техніку, - пише БУГ У ніч із 27-го на 28 грудня з Грибовицької школи злодії винесли 4 комп’ютери. Крадіжка також відбулася шляхом проникнення у приміщення через вікно.-Але уже цього дня комп’ютери були знайдені у старій закинутій хаті. Хтось із односельчан помітив, що в хаті відчинені двері і заглянув усередину, де й побачив оргтехніку, – повідомили у Грибовицькій сільській раді.Ноутбук поки не знайдено. Слідство триває.У поліції повідомили, що зловмисників каратимуть за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому,- карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років).

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