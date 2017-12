Померла відома письменниця

У США на 78-році життя померла американська письменниця, автор детективних романів Сью Графтон.Як передає AP, вона померла в четвер, 28 грудня, в своєму будинку в Санта-Барбарі. Протягом останніх двох років письменниця боролася з онкологічним захворюванням, - пише Новое Время. "Хоча ми знали про неминуче, все ж це сталося несподівано і швидко. Вона відчувала себе добре протягом декількох днів, а потім події почали розвиватися стрімко", - йдеться в повідомленні її сім'ї.Сью Графтон народилася 24 квітня 1940 року в Луїсвіллі, штат Кентуккі (США), в сім'ї автора кримінальних романів Корнеліуса Уоррена Графтона.Вона почала писати ще в 18 років, перший роман опублікувала в 22 роки.У 1982 році вона почала працювати над детективною "алфавітною серією". Перший детектив називався A is for Alibi (А - значить алібі). Її остання книга Y is for Yesterday була опублікована в серпні.