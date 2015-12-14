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Розшукують водія та пасажирів, які втекли з місця аварії під Луцьком

Розшукують водія та пасажирів, які втекли з місця аварії під Луцьком
Розшукують учасників аварії, яка трапилася 29 грудня в селі Зміїнець Луцького району.

Нагадаємо, близько 9:00 зіткнулися легковик та «Газель». Внаслідок зіткнення останнє авто перевернулося, а водій отримав травми. Водій легковика зник з місця аварії.

"Зі слів очевидців, в іномарці їхало декілька осіб (троє чоловіків і жінка, яка скоріш за все була за кермом). Іномарка виїхала на зустрічну смугу. Сила удару була така що перевернула Газель! Вони втекли з місця ДТП! Навіть не викликавши швидку! Ці "люди" повинні відповісти за свій вчинок! Вони могли лишити без батька двох дітей! Не залишайтесь байдужими: хто знає винуватців аварії, хто їхав в цій іномарці повідомте! Не дозвольте цим "особам" в майбутньому здійснити нові злочини!" - написала в Facebook Тетяна Смірнова.

Якщо ви володієте інформацією про цей автомобіль телефонуйте на 102!

Розшукують водія та пасажирів, які втекли з місця аварії під Луцьком
Розшукують водія та пасажирів, які втекли з місця аварії під Луцьком

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Теги: аварія, ДТП, свідки, пошук
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Коментарі 2
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знову ці єврономера
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Таких придурків вистачає і на українських номерах. Номера нідо чого все залежить від людини.
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