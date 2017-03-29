У Луцьку - нічна пожежа. ФОТО
Сьогодні, 11:23
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого загорівся гараж, в якому двоє чоловіків пиячили і грілись «буржуйкою».
Пожежа трапилась близько опівночі 30 грудня, - повідомляє власкор «Волинь24».
Один з гаражів власник переобладнав під житло, поставивши у ньому меблі. Тієї ночі він разом з товаришем саме пиячив в імпровізованому помешканні.
Щоб зігрітись, вони використовували «буржуйку». Аби краще вона горіла, чоловік налив всередину розчинника. Однак, той розлився і гараж загорівся. Почалось сильне задимлення. Стовп диму було видно за кілька вулиць від місця події.
Товариші ледь вибрались з палаючого приміщення. Власник обпік руки – йому знадобилось допомога медиків.
На обгорілому столі залишилась їжа та багато пляшок з-під горілки.
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Пожежа трапилась близько опівночі 30 грудня, - повідомляє власкор «Волинь24».
Один з гаражів власник переобладнав під житло, поставивши у ньому меблі. Тієї ночі він разом з товаришем саме пиячив в імпровізованому помешканні.
Щоб зігрітись, вони використовували «буржуйку». Аби краще вона горіла, чоловік налив всередину розчинника. Однак, той розлився і гараж загорівся. Почалось сильне задимлення. Стовп диму було видно за кілька вулиць від місця події.
Товариші ледь вибрались з палаючого приміщення. Власник обпік руки – йому знадобилось допомога медиків.
На обгорілому столі залишилась їжа та багато пляшок з-під горілки.
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