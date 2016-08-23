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Двоє туристів з Луцька заблукали в Карпатах

Двоє туристів з Луцька заблукали в Карпатах
У Карпатах заблукали туристи з Луцька.

Про це Фіртці повідомили в УЦЗ ІФ ОДА.

Двоє туристів, жителів Луцька, втратили орієнтування на горі Піп Іван.

О 17.50 на пошуково-рятувальні роботи було залучено рятувальників і вже за 40 хвилин заблукалих туристів було знайдено в задовільному стані, медичної допомоги не потребували.

О 19.30 туристів супроводили до місця тимчасового проживання в будинок біля озера Марічейка у підніжжя гори Піп Іван.

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Теги: туристи, розшук, Карпати
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