Двоє туристів з Луцька заблукали в Карпатах





Про це



Двоє туристів, жителів Луцька, втратили орієнтування на горі Піп Іван.



О 17.50 на пошуково-рятувальні роботи було залучено рятувальників і вже за 40 хвилин заблукалих туристів було знайдено в задовільному стані, медичної допомоги не потребували.



О 19.30 туристів супроводили до місця тимчасового проживання в будинок біля озера Марічейка у підніжжя гори Піп Іван.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Карпатах заблукали туристи з Луцька.Про це Фіртці повідомили в УЦЗ ІФ ОДА.Двоє туристів, жителів Луцька, втратили орієнтування на горі Піп Іван.О 17.50 на пошуково-рятувальні роботи було залучено рятувальників і вже за 40 хвилин заблукалих туристів було знайдено в задовільному стані, медичної допомоги не потребували.О 19.30 туристів супроводили до місця тимчасового проживання в будинок біля озера Марічейка у підніжжя гори Піп Іван.

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