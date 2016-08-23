Двоє туристів з Луцька заблукали в Карпатах
Сьогодні, 10:33
У Карпатах заблукали туристи з Луцька.
Про це Фіртці повідомили в УЦЗ ІФ ОДА.
Двоє туристів, жителів Луцька, втратили орієнтування на горі Піп Іван.
О 17.50 на пошуково-рятувальні роботи було залучено рятувальників і вже за 40 хвилин заблукалих туристів було знайдено в задовільному стані, медичної допомоги не потребували.
О 19.30 туристів супроводили до місця тимчасового проживання в будинок біля озера Марічейка у підніжжя гори Піп Іван.
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Про це Фіртці повідомили в УЦЗ ІФ ОДА.
Двоє туристів, жителів Луцька, втратили орієнтування на горі Піп Іван.
О 17.50 на пошуково-рятувальні роботи було залучено рятувальників і вже за 40 хвилин заблукалих туристів було знайдено в задовільному стані, медичної допомоги не потребували.
О 19.30 туристів супроводили до місця тимчасового проживання в будинок біля озера Марічейка у підніжжя гори Піп Іван.
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