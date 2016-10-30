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Трагедія у Володимирі: чоловік помер у своєму будинку

Трагедія у Володимирі: чоловік помер у своєму будинку
У Володимирі-Волинському чоловік довго не виходив з дому, сусіди викликали поліцію.

За інформацією Володимир-Волинського відділу поліції, 28 грудня надійшло повідомлення від перекладача товариства глухих про те, що декілька днів (з минулої неділі) не виходить з дому 69-річний житель міста, який проживає на вулиці Шевченка, - пише ВолодимирМедіа.

Стурбованість заявниці викликана тим, що цей чоловік за природою був глухонімим.

Після прибуття за місцем проживання, правоохоронці виявили, що будинок зачинено зсередини. Тому довелося викликати родичів чоловіка. Після того, як відімкнули будинок, в одній із кімнат виявили тіло його власника, котрий не подавав ознак життя.

Оляд трупа ознак насильницької смерті не виявив.

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Теги: Володимир-Волинський, смерть
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