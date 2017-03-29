ТОП-11 фільмів, які варто подивитися напередодні Нового року





Тому напередодні Нового року і Різдва



Любіть Куперів



Феєрична різдвяна комедія про те, що буває, коли на свято збираються представники чотирьох поколінь однієї великої родини...







Самотній Санта бажає познайомитися з місіс Клаус



Бет Ендрюс - мати-одиначка, яка втратила віру в любов і чудеса. Її син просить в якості подарунка на Різдво нового тата. В цей час до Каліфорнію приїжджає Нік - син Санта-Клауса. Коли Санта виходить на пенсію, то саме Нік повинен його замінити, а для цього йому необхідно одружитися.









Різдвяна пісня



Злісна Керол Каммінгс - найбільша скандалістка на телебаченні, від чого у неї все йде шкереберть. Але перед самими святами до Керол з'явилися три духи, які вказали їй на помилки. Чи вдасться їм насправді допомогти красивій, надзвичайно багатій і нестерпно грубій сучасній Скрудж знайти свої серце і душу? На порозі Різдво, і диво цілком може статися.









Бойфренд на Різдво



В душі кожної людини живе мрія про справжнє кохання. Холлі Грант не вистачає того, що є у двох її кращих подруг - Бет і Діани. Без бойфренда в різдвяний вечір її життя позбавлене головного, і тільки чудо може виправити ситуацію.









Різдвяна мелодія



Учитель музики допомагає дівчинці, яка нещодавно приїхала в місто, написати пісню для Різдвяного концерту.









Різдво



Ітан, Ісаак і Кріс - друзі з самого дитинства. Уже протягом десяти років вони щороку збираються напередодні Різдва, щоб всю ніч весело і безтурботно гуляти. Але тепер чоловіки вже виросли, і їм пора обзаводитися обов'язками і перестати вести себе, як діти. Друзі збираються завершити традицію в цьому році, а щоб назавжди запам'ятати цей момент, вони планують знайти найкращу Різдвяну вечірку в усьому Нью-Йорку.









Це, блін, різдвяне диво



Бойд Мітчлер не хотів їхати святкувати Різдво в будинок свого дивакуватого батька, але дружина вмовила його. Ця поїздка бачилася їй як можливість для чоловіка, нарешті, налагодити свої відносини з родичами. І ось коли вони вже дісталися до місця, Бойд несподівано усвідомив, що забув усі подарунки вдома і тепер йому доведеться повернутися за ними. Разом з ним в цю поїздку відправляється його батько і брат. Щоб врятувати сімейне Різдво їм необхідно повернутися до світанку і швидше за все цю пригоду вони запам'ятають назавжди...









"Старий" Новий рік



Дійство фільму розгортається в одному з найбільших мегаполісів Америки - Нью-Йорку. Сюжет розповідає про долі кількох абсолютно різних героїв, чиї заповітні бажання збуваються напередодні Нового року. Більше того, в головних ролях - справжня плеяда зірок Голлівуду.









Реальне кохання



Сюжет картини складається з десяти історій, що розвиваються за кілька тижнів до Різдва. Долі абсолютно незнайомих людей з різних причин переплітаються в святвечір, щоб кожен з них зрозумів головне - «Любов всюди».









Відпустка за обміном



Фільм розповідає про двох жінок, які знайомляться через інтернет і вирішують обмінятися будинками на час різдвяних вихідних. Кожна намагається втекти від проблем, але, в результаті знаходить не тільки спокій, але і любов.









Поганий Санта



Сюжет розвивається навколо алкоголіка і грабіжника, який раніше провів за гратами. Щоб пограбувати торговий центр, чоловік влаштовується на роботу Санта Клаусом, де зустрічає хлопчика напівсироту, який змінює його життя.









Один вдома



Історія про Кевіна МакКалістера вважається класикою серед новорічних фільмів. Восьмирічного хлопчика сім'я помилково забуває вдома. Але під час відпустки, грабіжники вирішили обчистити будинок, не підозрюючи, що їм наодинці дасть відсіч юний Кевін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інколи важко налаштуватися на святковий настрій та відповідно підготуватися до довгої низки застіль, прогулянок та розваг.Тому напередодні Нового року і Різдва НВ STYLE пропонує кілька фільмів, які дарують по-справжньому святковий настрійФеєрична різдвяна комедія про те, що буває, коли на свято збираються представники чотирьох поколінь однієї великої родини...Бет Ендрюс - мати-одиначка, яка втратила віру в любов і чудеса. Її син просить в якості подарунка на Різдво нового тата. В цей час до Каліфорнію приїжджає Нік - син Санта-Клауса. Коли Санта виходить на пенсію, то саме Нік повинен його замінити, а для цього йому необхідно одружитися.Злісна Керол Каммінгс - найбільша скандалістка на телебаченні, від чого у неї все йде шкереберть. Але перед самими святами до Керол з'явилися три духи, які вказали їй на помилки. Чи вдасться їм насправді допомогти красивій, надзвичайно багатій і нестерпно грубій сучасній Скрудж знайти свої серце і душу? На порозі Різдво, і диво цілком може статися.В душі кожної людини живе мрія про справжнє кохання. Холлі Грант не вистачає того, що є у двох її кращих подруг - Бет і Діани. Без бойфренда в різдвяний вечір її життя позбавлене головного, і тільки чудо може виправити ситуацію.Учитель музики допомагає дівчинці, яка нещодавно приїхала в місто, написати пісню для Різдвяного концерту.Ітан, Ісаак і Кріс - друзі з самого дитинства. Уже протягом десяти років вони щороку збираються напередодні Різдва, щоб всю ніч весело і безтурботно гуляти. Але тепер чоловіки вже виросли, і їм пора обзаводитися обов'язками і перестати вести себе, як діти. Друзі збираються завершити традицію в цьому році, а щоб назавжди запам'ятати цей момент, вони планують знайти найкращу Різдвяну вечірку в усьому Нью-Йорку.Бойд Мітчлер не хотів їхати святкувати Різдво в будинок свого дивакуватого батька, але дружина вмовила його. Ця поїздка бачилася їй як можливість для чоловіка, нарешті, налагодити свої відносини з родичами. І ось коли вони вже дісталися до місця, Бойд несподівано усвідомив, що забув усі подарунки вдома і тепер йому доведеться повернутися за ними. Разом з ним в цю поїздку відправляється його батько і брат. Щоб врятувати сімейне Різдво їм необхідно повернутися до світанку і швидше за все цю пригоду вони запам'ятають назавжди...Дійство фільму розгортається в одному з найбільших мегаполісів Америки - Нью-Йорку. Сюжет розповідає про долі кількох абсолютно різних героїв, чиї заповітні бажання збуваються напередодні Нового року. Більше того, в головних ролях - справжня плеяда зірок Голлівуду.Сюжет картини складається з десяти історій, що розвиваються за кілька тижнів до Різдва. Долі абсолютно незнайомих людей з різних причин переплітаються в святвечір, щоб кожен з них зрозумів головне - «Любов всюди».Фільм розповідає про двох жінок, які знайомляться через інтернет і вирішують обмінятися будинками на час різдвяних вихідних. Кожна намагається втекти від проблем, але, в результаті знаходить не тільки спокій, але і любов.Сюжет розвивається навколо алкоголіка і грабіжника, який раніше провів за гратами. Щоб пограбувати торговий центр, чоловік влаштовується на роботу Санта Клаусом, де зустрічає хлопчика напівсироту, який змінює його життя.Історія про Кевіна МакКалістера вважається класикою серед новорічних фільмів. Восьмирічного хлопчика сім'я помилково забуває вдома. Але під час відпустки, грабіжники вирішили обчистити будинок, не підозрюючи, що їм наодинці дасть відсіч юний Кевін.

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