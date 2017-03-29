Перші учасники новорічної акції від «Інвестора» отримали подарунки





40-дюймові телевізори та індивідуальні знижки на житло отримали клієнти, які придбали квартири у житлових комплексах «Супернова» та «Парковий квартал», - пише



Нагадаємо, що з 15 грудня 2017 по 31 січня 2018 року, купуючи квартиру у будь-якому житловому комплексі компанії «Інвестор» у Луцьку чи Ковелі, клієнти отримають у подарунок телевізор. Діагональ техніки залежить від площі обраної квартири чи таунхауса.



«Будівельна компанія «Інвестор» рада запропонувати своїм новим клієнтам таку новорічну акцію. Адже Новий рік – це час подарунків і приємних сюрпризів. Тому і ми вирішили порадувати нових власників квартир такими призами. Акція триватиме ще місяць і думаю, що ми роздамо ще багато подарунків», - розповів директор компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.



Тож у п’ятницю, 29 грудня, троє щасливих власників квартир вже отримали свої подарунки.



«Ці 40-дюймові телевізори з функцією Smart TV компанія з радістю вручає вам, а також ви автоматично берете участь в передноворічній акції – розіграші кухні. Нехай вам щасливо та затишно живеться в квартирах від БК «Інвестор» і побільше вам радісних моментів у Новому році», - сказала під час вручення подарунків керівник відділу продажів БК «Інвестор» Вікторія Доманська.



Серед переможців - сім'я Данилевичів з міста Ковель, які придбали квартиру у житловому комплексі «Парковий квартал».



«Ми не очікували на такий подарунок. З чоловіком давно планували придбати квартиру і розглядали різні варіанти. Але він настояв на житловому комплексі від компанії «Інвестор» і, побачивши якість житла, – прийняли остаточне рішення. «Парковий квартал» розташований у дуже затишному місці і ми навіть не розраховували, що під кінець року забудовник нам зробить такий подарунок. Це дуже приємна новина і ми вже навіть вирішили з чоловіком, де розмістимо такий великий телевізор. Ми є учасниками державної програми і дуже приємно отримувати такі подарунки, бо це не просто прояв підтримки, а знак того, на скільки забудовник цінує кожного клієнта», - розповіла Людмила Данилевич, яка до слова, є мамою загиблого в АТО Героя – бійця 51-ї бригади Романа Данилевича.



Власниця квартири відмітила, що вона дуже задоволена співпрацею з будівельною компанією «Інвестор» і каже, що їхнє сімейство не прогадало у виборі.



Другою учасницею акції з Ковеля стала Наталія Кошелюк, яка була вражена таким подарунком від компанії «Інвестор».



«Я приємно здивована. Ми вдячні команді за такий подарунок і надіємось на подальшу співпрацю, бо це та компанія, про яку хочеться розповідати і рекомендувати», - розповіла Наталія Кошелюк



Ще одним щасливчиком став власник квартири у ЖК «Супернова». Однак, чоловік наразі перебуває за межами України і, на жаль, не зміг особисто прийти та отримати свій подарунок. Почесну місію передати телевізор учаснику акції поклали на голову кооперативу ЖК «Супернова» Тетяну Ляшенко.



«Під Новий рік завжди приємно отримувати подарунки і для багатьох ця акція стала приємною несподіванкою. Ті, хто придбав квартири у нашому комплексі «Супернова», - отримали у подарунок телевізори і стали учасниками розіграшу стильної кухні. Це неабиякий сюрприз на новорічні свята. До 31 січня ще діє ця акція і кожен, хто стане власником квартири від будівельної компанії «Інвестор», отримає такий подарунок. Наш переможець наразі є за межами країни, але ми обов’язково йому передамо цей телевізор», - запевнила голова кооперативу ЖК «Супернова» Тетяна Ляшенко.







Нагадаємо, що новорічна акція від БК «Інвестор» триває до 31 січня, тож кожен, хто підпише договір на придбання квартири чи таунхауса – отримає у подарунок телевізор. Якісною технікою переможців акції забезпечує магазин «Фокстрот». Також нові власники квартир візьмуть участь у розіграші сучасної стильної кухні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівельна компанія «Інвестор» вручила подарунки трьом першим учасникам новорічної акції. 40-дюймові телевізори та індивідуальні знижки на житло отримали клієнти, які придбали квартири у житлових комплексах «Супернова» та «Парковий квартал», - пише Перший Нагадаємо, що з 15 грудня 2017 по 31 січня 2018 року, купуючи квартиру у будь-якому житловому комплексі компанії «Інвестор» у Луцьку чи Ковелі, клієнти отримають у подарунок телевізор. Діагональ техніки залежить від площі обраної квартири чи таунхауса.«Будівельна компанія «Інвестор» рада запропонувати своїм новим клієнтам таку новорічну акцію. Адже Новий рік – це час подарунків і приємних сюрпризів. Тому і ми вирішили порадувати нових власників квартир такими призами. Акція триватиме ще місяць і думаю, що ми роздамо ще багато подарунків», - розповів директор компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.Тож у п’ятницю, 29 грудня, троє щасливих власників квартир вже отримали свої подарунки.«Ці 40-дюймові телевізори з функцією Smart TV компанія з радістю вручає вам, а також ви автоматично берете участь в передноворічній акції – розіграші кухні. Нехай вам щасливо та затишно живеться в квартирах від БК «Інвестор» і побільше вам радісних моментів у Новому році», - сказала під час вручення подарунків керівник відділу продажів БК «Інвестор» Вікторія Доманська.Серед переможців - сім'я Данилевичів з міста Ковель, які придбали квартиру у житловому комплексі «Парковий квартал».«Ми не очікували на такий подарунок. З чоловіком давно планували придбати квартиру і розглядали різні варіанти. Але він настояв на житловому комплексі від компанії «Інвестор» і, побачивши якість житла, – прийняли остаточне рішення. «Парковий квартал» розташований у дуже затишному місці і ми навіть не розраховували, що під кінець року забудовник нам зробить такий подарунок. Це дуже приємна новина і ми вже навіть вирішили з чоловіком, де розмістимо такий великий телевізор. Ми є учасниками державної програми і дуже приємно отримувати такі подарунки, бо це не просто прояв підтримки, а знак того, на скільки забудовник цінує кожного клієнта», - розповіла Людмила Данилевич, яка до слова, є мамою загиблого в АТО Героя – бійця 51-ї бригади Романа Данилевича.Власниця квартири відмітила, що вона дуже задоволена співпрацею з будівельною компанією «Інвестор» і каже, що їхнє сімейство не прогадало у виборі.Другою учасницею акції з Ковеля стала Наталія Кошелюк, яка була вражена таким подарунком від компанії «Інвестор».«Я приємно здивована. Ми вдячні команді за такий подарунок і надіємось на подальшу співпрацю, бо це та компанія, про яку хочеться розповідати і рекомендувати», - розповіла Наталія КошелюкЩе одним щасливчиком став власник квартири у ЖК «Супернова». Однак, чоловік наразі перебуває за межами України і, на жаль, не зміг особисто прийти та отримати свій подарунок. Почесну місію передати телевізор учаснику акції поклали на голову кооперативу ЖК «Супернова» Тетяну Ляшенко.«Під Новий рік завжди приємно отримувати подарунки і для багатьох ця акція стала приємною несподіванкою. Ті, хто придбав квартири у нашому комплексі «Супернова», - отримали у подарунок телевізори і стали учасниками розіграшу стильної кухні. Це неабиякий сюрприз на новорічні свята. До 31 січня ще діє ця акція і кожен, хто стане власником квартири від будівельної компанії «Інвестор», отримає такий подарунок. Наш переможець наразі є за межами країни, але ми обов’язково йому передамо цей телевізор», - запевнила голова кооперативу ЖК «Супернова» Тетяна Ляшенко.Нагадаємо, що новорічна акція від БК «Інвестор» триває до 31 січня, тож кожен, хто підпише договір на придбання квартири чи таунхауса – отримає у подарунок телевізор. Якісною технікою переможців акції забезпечує магазин «Фокстрот». Також нові власники квартир візьмуть участь у розіграші сучасної стильної кухні.

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