У СБУ Волині розповіли, як ловлять хабарників





Таке ганебне явище, як корупція в правоохоронних органах та інших структурах, повинно бути викорінене. Про це сказав керівник СБУ у Волинській області Юрій Фелонюк 29 грудня під час ефіру ток-шоу "Протилежний погляд LIVE", - пише



Юрій Фелонюк пригадав, що у 2015 році правоохоронцям вдалось затримати на хабарі в 400 тисяч гривень заступника керівника державної фіскальної служби у Волинській області.



Робота по виявленню хабарників проводиться систематично у співпраці з іншими правоохоронними органами. Відтак в цьому році вдалося затримати на хабарі помічника судді. Також "погорів" на хабарі співробітник митниці. Раніше виявлено й співробітника Нацполіції.



"Затримання на хабарах – це системна робота. Можливо, ми про неї не так часто звітуємо перед громадськістю, але найрезонансніші затримання ми висвітлюємо на нашому сайті", – сказав Юрій Фелонюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч співробітникам СБУ у Волинській області вдалося затримати на хабарі помічника судді.Таке ганебне явище, як корупція в правоохоронних органах та інших структурах, повинно бути викорінене. Про це сказав керівник СБУ у Волинській області29 грудня під час ефіру ток-шоу "Протилежний погляд LIVE", - пише Конкурент Юрій Фелонюк пригадав, що у 2015 році правоохоронцям вдалось затримати на хабарі в 400 тисяч гривень заступника керівника державної фіскальної служби у Волинській області.Робота по виявленню хабарників проводиться систематично у співпраці з іншими правоохоронними органами. Відтак в цьому році вдалося затримати на хабарі помічника судді. Також "погорів" на хабарі співробітник митниці. Раніше виявлено й співробітника Нацполіції."Затримання на хабарах – це системна робота. Можливо, ми про неї не так часто звітуємо перед громадськістю, але найрезонансніші затримання ми висвітлюємо на нашому сайті", – сказав Юрій Фелонюк.

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