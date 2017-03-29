У СБУ Волині розповіли, як ловлять хабарників
30 грудень, 14:55
Цьогоріч співробітникам СБУ у Волинській області вдалося затримати на хабарі помічника судді.
Таке ганебне явище, як корупція в правоохоронних органах та інших структурах, повинно бути викорінене. Про це сказав керівник СБУ у Волинській області Юрій Фелонюк 29 грудня під час ефіру ток-шоу "Протилежний погляд LIVE", - пише Конкурент.
Юрій Фелонюк пригадав, що у 2015 році правоохоронцям вдалось затримати на хабарі в 400 тисяч гривень заступника керівника державної фіскальної служби у Волинській області.
Робота по виявленню хабарників проводиться систематично у співпраці з іншими правоохоронними органами. Відтак в цьому році вдалося затримати на хабарі помічника судді. Також "погорів" на хабарі співробітник митниці. Раніше виявлено й співробітника Нацполіції.
"Затримання на хабарах – це системна робота. Можливо, ми про неї не так часто звітуємо перед громадськістю, але найрезонансніші затримання ми висвітлюємо на нашому сайті", – сказав Юрій Фелонюк.
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Таке ганебне явище, як корупція в правоохоронних органах та інших структурах, повинно бути викорінене. Про це сказав керівник СБУ у Волинській області Юрій Фелонюк 29 грудня під час ефіру ток-шоу "Протилежний погляд LIVE", - пише Конкурент.
Юрій Фелонюк пригадав, що у 2015 році правоохоронцям вдалось затримати на хабарі в 400 тисяч гривень заступника керівника державної фіскальної служби у Волинській області.
Робота по виявленню хабарників проводиться систематично у співпраці з іншими правоохоронними органами. Відтак в цьому році вдалося затримати на хабарі помічника судді. Також "погорів" на хабарі співробітник митниці. Раніше виявлено й співробітника Нацполіції.
"Затримання на хабарах – це системна робота. Можливо, ми про неї не так часто звітуємо перед громадськістю, але найрезонансніші затримання ми висвітлюємо на нашому сайті", – сказав Юрій Фелонюк.
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