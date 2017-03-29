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Розповіли, скільки Волинська митниця «заробила» в 2017 році

Розповіли, скільки Волинська митниця «заробила» в 2017 році
Більше ніж у півтора рази Волинська митниця збільшила свої надходження. Станом на 26 грудня митниця перерахувала до державного бюджету 7.7 мільярди грн.

"Індикативний план виконали на приблизно 35%. Це означає, що Волинська митниця приймає активну участь в ремонті доріг області", - розповів Сфера-ТВ начальник митниці Віктор Кривіцький.

Близько 39 мільйонів гривень від суми перевиконання обсягу митних платежів скерували на розширення інфраструктури митниці.

Відтак, вирішили облаштувати відео контроль на Ягодині, розробку детального плану територій для будівництва нових пунктів пропуску у Дольську та Домановому і капремонт залізничного пункту Заболоття.


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Теги: Волинська митниця
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