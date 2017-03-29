Розповіли, скільки Волинська митниця «заробила» в 2017 році
30 грудень, 20:25
Більше ніж у півтора рази Волинська митниця збільшила свої надходження. Станом на 26 грудня митниця перерахувала до державного бюджету 7.7 мільярди грн.
"Індикативний план виконали на приблизно 35%. Це означає, що Волинська митниця приймає активну участь в ремонті доріг області", - розповів Сфера-ТВ начальник митниці Віктор Кривіцький.
Близько 39 мільйонів гривень від суми перевиконання обсягу митних платежів скерували на розширення інфраструктури митниці.
Відтак, вирішили облаштувати відео контроль на Ягодині, розробку детального плану територій для будівництва нових пунктів пропуску у Дольську та Домановому і капремонт залізничного пункту Заболоття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
"Індикативний план виконали на приблизно 35%. Це означає, що Волинська митниця приймає активну участь в ремонті доріг області", - розповів Сфера-ТВ начальник митниці Віктор Кривіцький.
Близько 39 мільйонів гривень від суми перевиконання обсягу митних платежів скерували на розширення інфраструктури митниці.
Відтак, вирішили облаштувати відео контроль на Ягодині, розробку детального плану територій для будівництва нових пунктів пропуску у Дольську та Домановому і капремонт залізничного пункту Заболоття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські дороги сто років тому. ФОТО
30 грудень, 21:04
Розповіли, скільки Волинська митниця «заробила» в 2017 році
30 грудень, 20:25
ТОП-11 фільмів, які варто подивитися напередодні Нового року
30 грудень, 19:38
Відомо, хто замінив Вірта у «Вересі»
30 грудень, 19:22