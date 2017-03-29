«Смердючі поліщуки» та лупцювання: в луцькій маршрутці поскандалили пасажирки. ВІДЕО

У маршрутці, яка їхала за маршрутом Київ-Луцьк, поскандалили пасажирки.Про це в Facebook написала одна з пасажирок, користувач з ніком Yana Murray.Щойно в маршрутці Київ-Луцьк приватної фірми Луцьк Експрес дві працівниці Київської прокуратури у відповідь на зауваження про те, що зупинка завершилася і всі в автобусі чекають тільки їх, почали матюкатися і ображати всіх присутніх зі словами:"Ви всі смердючі Поліщуки, нарветеся на Київську прокуратуру і буде вам всім п***ц, і взагалі Волинь ваша смердюча, така сама як ви... бла бла бла"Чого жінка похилого віку не витримала і вступила із ними в сварку, і за це, увага! отримала по голові від однієї із них!На прохання надати документи, знову ж таки всі були послані кудись подалі. На мою заявку про те, що я зняла відео, мені сказали що при виході із автобуса у мене відберуть телефон і влаштують мені "великі проблеми". У мене особисто немає слів... молода дівчина бабусю по голові!Шановні Лучани, маршрутка прибуває до РАЦСу приблизно о 17:30. Якщо хтось має бажання зустріти представників Київської прокуратури, зробити фото на пам'ть та поширити його у соц мережах, уелкам! Нехай їм та Волинь так засмердить, щоб більше сюди не їздили.