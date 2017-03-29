«Смердючі поліщуки» та лупцювання: в луцькій маршрутці поскандалили пасажирки. ВІДЕО
30 грудень, 17:18
У маршрутці, яка їхала за маршрутом Київ-Луцьк, поскандалили пасажирки.
Про це в Facebook написала одна з пасажирок, користувач з ніком Yana Murray.
Публікуємо її допис без змін і правок:
Щойно в маршрутці Київ-Луцьк приватної фірми Луцьк Експрес дві працівниці Київської прокуратури у відповідь на зауваження про те, що зупинка завершилася і всі в автобусі чекають тільки їх, почали матюкатися і ображати всіх присутніх зі словами:
"Ви всі смердючі Поліщуки, нарветеся на Київську прокуратуру і буде вам всім п***ц, і взагалі Волинь ваша смердюча, така сама як ви... бла бла бла"
Чого жінка похилого віку не витримала і вступила із ними в сварку, і за це, увага! отримала по голові від однієї із них!
На прохання надати документи, знову ж таки всі були послані кудись подалі. На мою заявку про те, що я зняла відео, мені сказали що при виході із автобуса у мене відберуть телефон і влаштують мені "великі проблеми". У мене особисто немає слів... молода дівчина бабусю по голові!
Шановні Лучани, маршрутка прибуває до РАЦСу приблизно о 17:30. Якщо хтось має бажання зустріти представників Київської прокуратури, зробити фото на пам'ть та поширити його у соц мережах, уелкам! Нехай їм та Волинь так засмердить, щоб більше сюди не їздили.
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Про це в Facebook написала одна з пасажирок, користувач з ніком Yana Murray.
Публікуємо її допис без змін і правок:
Щойно в маршрутці Київ-Луцьк приватної фірми Луцьк Експрес дві працівниці Київської прокуратури у відповідь на зауваження про те, що зупинка завершилася і всі в автобусі чекають тільки їх, почали матюкатися і ображати всіх присутніх зі словами:
"Ви всі смердючі Поліщуки, нарветеся на Київську прокуратуру і буде вам всім п***ц, і взагалі Волинь ваша смердюча, така сама як ви... бла бла бла"
Чого жінка похилого віку не витримала і вступила із ними в сварку, і за це, увага! отримала по голові від однієї із них!
На прохання надати документи, знову ж таки всі були послані кудись подалі. На мою заявку про те, що я зняла відео, мені сказали що при виході із автобуса у мене відберуть телефон і влаштують мені "великі проблеми". У мене особисто немає слів... молода дівчина бабусю по голові!
Шановні Лучани, маршрутка прибуває до РАЦСу приблизно о 17:30. Якщо хтось має бажання зустріти представників Київської прокуратури, зробити фото на пам'ть та поширити його у соц мережах, уелкам! Нехай їм та Волинь так засмердить, щоб більше сюди не їздили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 4
заслати їх Лугандонію
про смердючих поліщуків. Залиште оцю бидлятину собі!
Це нед.....иті кур..., якщо вони так кажуть то мозгів ні водної немає. Насо...ли собі робочі місця і тепер їм всі смердять.
Прокурорські мачялкі,шльондри вонючі,будите за свої слова шліфувати
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