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Як 100 років тому більшовики грабували склади в Луцьку

Як 100 років тому більшовики грабували склади в Луцьку
Напередодні Нового року в волинській пресі можна зустріти цікаві історії про те, як святкували колись Новий рік, які були традиції пов’язані з початком нового календарного року. Дізнаючись щось нове, ми аналізуємо, що стало краще, а що змінилось в гірший бік. Часто напередодні свят відбувались якісь не звичайні або курйозні події.

Про одну з таких читачам Волиньpost повідомив Віталій Скальський, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України НАН України.

Історик надіслав замітку, яка була опублікована в газеті «Киевлянин» № 284, від 29 грудня 1917 року. В ній йшлось про те, що рівно сто років тому, напередодні Нового року більшовики захопили в Луцьку склади «земсоюзу» (повна назва «Всеросійський земський союз допомоги хворим та пораненим солдатам, що перебувають під опікою Княгині Єлизавети Федорівни).

«Земсоюз» займався переважно допомогою хворим та пораненим, оснащенням лікарень, санітарних поїздок, пунктів харчування, заготівлею медикаментів, білизни, навчанням медичного персоналу, закупкою одягу та взуття для армії, організував допомогу біженцям. Фінанси «земсоюзу» складалися, в основному, з державних субсидій, а також внесків місцевих організацій союзів і пожертвувань.

29 грудня 1917 року більшовики захопили два продовольчі склади комітету південно-західного фронту земсоюзу в місті Луцьку та один склад на станції Маневичі. Захоплення відбувалося під виглядом «реквізиції». Після захоплення більшовики розігнали працівників та санітарів і приступили до розподілу товарів «в кредит» серед солдат. В замітці зазначено, що внаслідок інциденту «погибли огромные запасы ценных продуктов».

Віталій Скальський прокоментував цю подію так: «Думаю, що це більшовики намагались показати, що вони є владою і здобути хоча би якийсь авторитет серед місцевого населення Луцька».

Як 100 років тому більшовики грабували склади в Луцьку
Як 100 років тому більшовики грабували склади в Луцьку

Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко

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Теги: історія, Новий рік, 2018, 1918
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