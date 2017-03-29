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Повідомили про звільнення заручників в Харкові. ДОПОВНЕНО

Повідомили про звільнення заручників в Харкові. ДОПОВНЕНО
Глава СБУ Василь Грицак розповів про звільнення п'ятьох заручників з відділення Укрпошти в Харкові, це - троє жінок і двоє дітей.

Про це повідомив прес-секретар президента Петра Порошенка Святослав Цеголко на своїй сторінці в мікроблозі Twitter.

"Станом на 18-10 поліцейським вдалося вмовити зловмисника відпустити певну частину утримуваних людей - двох дітей та трьох жінок. Вони зараз у безпеці", - заявили у поліції.

Для врегулювання ситуації на місці події працюють керівництво ГУНП, слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, оперативні підрозділи поліції.

Нагадаємо, в суботу, 30 грудня, в Харкові на вул. Шевченка невідомий захопив відділення Укрпошти, в якому перебувають люди. Чоловік взяв у заручники 9 дорослих і двох дітей.

О 20:23 стало відомо: у Харкові затримали злочинця, який взяв в заручники 11 осіб в будівлі Укрпошти.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у своєму Twitter.

"Оперативники карного розшуку Нацполіції тільки що локалізували злочинця, який захопив у заручники людей", - написав він і додав фото затримання.

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Теги: Василь Грицак, Харків
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