Відомо, хто замінив Вірта у «Вересі»

Білоруський фахівецьстав новим головним тренером рівненського Вереса, який виступає в українській Прем'єр-лізі.Про це повідомляє офіційний сайт рівненського клубу. Про деталі контракту з 49-річним фахівцем не повідомляється.З 2012 по 2017 рік Свірков працював технічним директором в казахстанському клубі Шахтар Караганда. Ще раніше фахівець був тренером воротарів в мінському Локомотиві і Белшині.В Україні Свірков вже працював в сезоні-2004/05, будучи помічником тренера запорізького Металурга. Також у білоруського фахівця є досвід роботи в російських клубах. Останнім місцем роботи Свіркова був клуб російської другої ліги Анжи-Юніор.